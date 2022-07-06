Борис против всех: более 30 членов правительства Британии ушли в отставку на фоне скандала в кабмине

Более 30 человек вышли из состава правительства Великобритании за последние сутки на фоне очередного скандала в кабмине, который возглавляет Борис Джонсон. Ушедшие в отставку политики призывают премьер-министра последовать их примеру. Сам Джонсон решительно настроен сохранить свой пост, при этом в Консервативной партии намерены пересмотреть устоявшиеся правила для назначения повторного голосования по вотуму недоверия премьеру. Мария Захарова указала, что такое развитие событий в Соединённом Королевстве выглядит закономерным на фоне того, что Лондон пытается решить свои внутренние проблемы за счёт внешних факторов, в числе которых — антироссийская деятельность.

Великобритания оказалась в центре политического кризиса. За последние сутки из состава правительства, возглавляемого Борисом Джонсоном, вышли более 30 человек. Причиной послужил очередной скандал в правящей Консервативной партии.

На прошлой неделе стало известно, что заместитель координатора парламентской фракции тори Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин в общественном заведении. На этом фоне он покинул свой пост, а Джонсону пришлось извиняться. При этом выяснилось, что премьер был в курсе того, что Пинчер уже был фигурантом расследования о домогательствах, но всё равно выдвинул его на высокий правительственный пост.

После произошедшего в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид, которые к тому же выразили несогласие с методами работы действующего главы правительства. Позднее их примеру последовали другие члены правительства, при этом ряд депутатов-консерваторов заявили об утрате доверия премьеру.

«По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку», — говорится в совместном заявлении ушедших в отставку министра промышленности, министра СМИ, информации и цифровой инфраструктуры, министра по вопросам равенства и местного самоуправления, министра в департаменте образования и министра в департаменте жилищного строительства.

6 июня в ходе выступления перед палатой общин британского парламента Джонсон заявил, что не намерен покидать свой пост, поскольку считает, что правительство справляется со своей работой, которая, в частности, заключается в поддержке Украины. По его словам, в тяжёлые время «правительство должно продолжать работу, а не уходить».

«Разница между нами и оппозицией состоит в том, что у нас есть план, а у них его нет. Они хотят концентрироваться на этой теме, а мы занимаемся своей работой. Мы собираемся контролировать кризис. Мы были первой европейской страной, которая вооружила Украину. И я горжусь этим», — цитирует его ТАСС.

Как сообщает Evening Standard, делегация министров намерена в личной встрече с Джонсоном убедить его в необходимости покинуть свой пост.

При этом в среду должно пройти заседание парламентского комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев Консервативной партии, на котором будет поднят вопрос изменения партийных правил для проведения нового голосования по вотуму недоверия Джонсону до начала летних каникул в парламенте, то есть до 21 июля.

Всего месяц назад прошло голосование членов Консервативной партии по вопросу о недоверии Борису Джонсону. Тогда он сохранил пост премьер-министра, получив поддержку 211 из 359 однопартийцев. Причиной для голосования послужил скандал, связанный с тем, что в резиденциях главы правительства во время локдауна, вызванного коронавирусными ограничениями, проводились вечеринки для членов правительства и других должностных лиц.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с любопытством следит за правительственным кризисом в Британии. При этом, по её словам, для знающих предысторию такое развитие событий выглядит закономерным.

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«Правящая консервативная партия Британии создала для простых и трудолюбивых британцев во многом непреодолимые трудности экономического характера. И сколько бы они ни произносили, как заклинание: «Москва. Кремль. Путин», народ обмануть им не удаётся. Люди знают, кто довёл ситуацию в Британии до коллапса... Проблема не наша. Проблема британцев. Но свои внутренние вопросы Лондон активно пытается решить за счёт внешних факторов: участие в антироссийской деятельности, провокации на Украине, мировая экономическая дестабилизация и финансовое пиратство», — написала она в своём Telegram-канале.

Как считает политолог Юрий Светов, отставки министров свидетельствуют о том, что британские госдеятели устали от работы Джонсона, при котором у Соединённого Королевства накопилось множество внутренних проблем.

«В Великобритании у людей есть реальные проблемы, связанные с экономикой, ростом цен, и люди начинают думать: а почему премьер-министр занимается Украиной, но не занимается нами? Его время ушло. Вот это поколение политиков, рулящих ЕС и другими странами, посвящающих всё своё время противодействию России, — им придётся уйти», — сказал собеседник RT.

Как следует из данных опроса YouGov, 69% опрошенных считают, что Джонсон должен сложить с себя полномочия премьер-министра Великобритании, и лишь 18% респондентов выступают за то, чтобы он остался на своём посту.