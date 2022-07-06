Премьер Британии Джонсон: правительство не должно уходить в отставку во время кризиса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил что правительство не должно уходить в отставку во время кризисной ситуации.

«Именно когда времена тяжёлые, когда страна сталкивается с давлением в экономике, давлением в вопросах бюджета, когда в Европе крупнейшая за 80 лет война, именно в этот момент вы ожидаете, что правительство должно продолжать работу, а не уходить», — приводит РИА Новости слова Джонсона в ходе выступления в парламенте, которое транслировал телеканал Sky News.

По его словам, необходимо фокусироваться на вещах, которые важны для страны.

Ранее британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку.