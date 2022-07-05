Британские канцлер казначейства и министр здравоохранения подали в отставку

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Британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку.
Британские канцлер казначейства и министр здравоохранения подали в отставку
  • AP

Об этом сообщает Sky News.

Как отметил Сунак, общественность ожидает, что «правительство будет вести себя должным образом, компетентно и серьёзно».

«Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку», — сказал он.

Вместе с этим Джавид сообщил, что поговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном.

«Для меня было огромной честью служить на этом посту, но я сожалею, что больше не могу продолжать делать это с чистой совестью», — сказал он.

Британский премьер Джонсон ранее заявил, что считает возможность уйти в отставку из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит в разгар ковидных ограничений безответственной на фоне ситуации на Украине.

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