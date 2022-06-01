Джонсон назвал безответственной перспективу отставки на фоне ситуации на Украине

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что считает возможность уйти в отставку из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит в разгар ковидных ограничений безответственной на фоне ситуации на Украине.

«Не могу себе представить, что было бы ответственным шагом просто бросить всё прямо сейчас, учитывая происходящее», — цитирует его ТАСС.

Он назвал события на Украине крупнейшим конфликтом в Европе за последние 80 лет и отметил, что страна испытывает большое экономическое давление в связи с ростом цен на энергоносители и продукты.

31 января канцелярия премьера сообщала, что некоторые собрания на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна, а британскому правительству следует не дожидаться окончания полицейского расследования и рассмотреть извлечённые из этого уроки.

Премьер-министр отказался подавать в отставку после публикации отчёта о вечеринках.

После этого Джонсон сообщил, что оплатил штраф за нарушение антикоронавирусных ограничений в 2020 году.