В Британии ещё пять министров ушли в отставку

Короткая ссылка
Ещё пять министров ушли в отставку в Британии и призвали действующего премьера Бориса Джонсона сложить свои полномочия.
В Британии ещё пять министров ушли в отставку
  • Gettyimages.ru

«С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку», — опубликовала министр промышленности Великобритании Ли Роули документ в Twitter.

Также в отставку подали министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес.

Документ подписали министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан.

Ранее стало известно, что британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что правительство не должно уходить в отставку во время кризисной ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить