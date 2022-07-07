Володин прокомментировал отставку Джонсона

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Британии.
Володин прокомментировал отставку Джонсона
  • AP

Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram.

«Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось», — написал он.

Володин подчеркнул, что именно политика Бориса Джонсона привела к обстрелами Белгорода, Курска.

Ранее Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг Джонсона закономерным итогом «британской наглости и бездарной политики».

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