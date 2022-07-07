Медведев назвал ситуацию вокруг Джонсона итогом «британской наглости и бездарной политики»

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Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг Бориса Джонсона закономерным итогом «британской наглости и бездарной политики».
Медведев назвал ситуацию вокруг Джонсона итогом «британской наглости и бездарной политики»
  • РИА Новости

«Новости из Лондона. «Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности. Первый пошёл... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим Медведев призвал ждать «новостей из Германии, Польши и Прибалтики».

Ранее появилась информация, что Борис Джонсон может уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июля.

Предполагается, что новый лидер консервативной партии Великобритании будет назначен к октябрю.

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