Медведев назвал ситуацию вокруг Джонсона итогом «британской наглости и бездарной политики»

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг Бориса Джонсона закономерным итогом «британской наглости и бездарной политики».

«Новости из Лондона. «Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности. Первый пошёл... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим Медведев призвал ждать «новостей из Германии, Польши и Прибалтики».

Ранее появилась информация, что Борис Джонсон может уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июля.

Предполагается, что новый лидер консервативной партии Великобритании будет назначен к октябрю.