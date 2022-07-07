Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев после его отставки.
Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев
  • AP

Об этом он сказал в ходе своего обращения, передаёт Sky News.

Среди своих достижений на посту премьера Джонсон назвал то, что Британия на протяжении последних месяцев возглавила Запад в вопросе противодействия России на Украине.

«Великобритания продолжит поддерживать их борьбу», — сказал он, говоря об Украине.

Ранее Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

При этом он заявил, что продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.

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