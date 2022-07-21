«Не в их интересах»: почему в МИД РФ усомнились в готовности Европы полностью разорвать связи с Россией

Интересам Европы не отвечает полный разрыв связей с РФ и переход на американский сжиженный газ. Об этом в интервью RT и РИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что в том случае, если Европа вдруг изменит свою позицию и предложит восстановить отношения, прежде нужно будет оценить, насколько это выгодно Москве. Ранее российский президент Владимир Путин напомнил, что рост цен на энергоносители в ЕС был спровоцирован правительствами западных стран, исходившими из геополитических соображений. Эксперты отмечают, что Европа разрушила стабильные и взаимовыгодные отношения с Россией из-за своей зависимости от Вашингтона. При этом, как констатируют аналитики, сейчас власти ряда государств ЕС ищут пути обхода ими же введённых санкций.

Полный разрыв связей с Россией и переход на американский сжиженный природный газ вряд ли отвечает интересам Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости.

«Я не думаю, что в их интересах полностью разорвать все связи с нами и перейти на сжиженный природный газ, который американцы пытаются им всучить», — сказал Лавров в интервью главному редактору телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.

При этом, если Европа вдруг изменит свою позицию и предложит восстановить отношения, нужно будет понять, выгодно ли это России, добавил глава российской дипломатии.

«Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: «Мы погорячились, мы всё-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения», я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать», — считает Лавров.

Также на russian.rt.com «Географические задачи будут отодвигаться ещё дальше»: Лавров в интервью RT — о ходе СВО и переговорной позиции Киева

Наперекор интересам

Напомним, что страны Европы приняли решение отказаться от импорта российских энергоносителей после начала специальной операции РФ на Украине. Этому предшествовал взрывной рост цен на газ на европейском рынке, начавшийся осенью 2021 года.

Несмотря на это, наряду с введением широких экономических санкций против РФ, ЕС решил найти замену российскому топливу.

Так, итальянский премьер Марио Драги, выступая 20 июня в сенате национального парламента в связи с политическим кризисом, заявил, что «неприемлемая» зависимость Рима от поставок российского газа была и стала «следствием десятилетий опасных и близоруких решений».

«За несколько месяцев мы сократили импорт российского газа с 40% до менее чем 25% от общего объёма и намерены довести его до нуля в течение полутора лет», — сказал Драги, слова которого приводит РИА Новости.

Также по теме «Планы претерпевают корректировку»: почему в ФРГ заявили о невозможности пережить зиму без поставок российского газа Германии не удастся пережить зиму без поставок газа из России с тем уровнем заполненности подземных хранилищ, который фиксируется...

Ранее, в ходе своего визита в Алжир, Драги отметил, что эта страна стала главным поставщиком природного газа в Италию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, 18 июля заявила о намерении увеличить импорт газа из Азербайджана.

К непростой ситуации в европейской энергетике привели недальновидные политизированные решения властей ЕС, напоминают аналитики.

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя в мае ситуацию в европейской энергетике, отметил, что одной из причин текущего положения дел стала заморозка проекта «Северный поток — 2», которой так добивались США и страны Восточной Европы, включая Украину.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Иран 19 июля заявил, что причиной роста цен на энергоносители в странах Запада стали действия их правительств.

«Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада. — RT). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие», — отметил российский лидер.

Кроме того, Европа сделала ставку на альтернативную энергетику, которая не оправдала возложенных на неё надежд, добавил Владимир Путин.

«Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и всё», — пояснил президент РФ.

Он также напомнил, что Запад обвиняет в энергетическом кризисе компанию «Газпром», хотя сам ввёл санкции и закрыл энергомаршруты. Польские санкции против газопровода Ямал — Европа привели к новому росту цен на газ на европейском рынке, добавил Владимир Путин.

Несмотря на это, как заверил российский лидер, «Газпром» всегда будет выполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей, а перекладывание западными странами своих ошибок в энергетике на Россию не имеет под собой никаких оснований.

Политическая зависимость

Аналитики констатируют, что в нынешней ситуации Брюссель действует против своих экономических и национальных интересов.

«Интересам Европы соответствуют ровные, стабильные и экономически взаимовыгодные отношения с Россией, однако она сделала всё, чтобы их разрушить. Почему? Европа не проводит полностью самостоятельную внешнюю политику. Фактически она отказалась от суверенной геостратегической роли, от положения мирового игрока. Теперь Европа находится в зависимости от Вашингтона, который обеспечивает ей военное прикрытие, но при этом продвигает лишь собственные геополитические интересы», — рассказал в беседе с RT политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Газовая инфраструктура

РИА Новости

© Павел Львов

Россия, в свою очередь, обеспечивала ЕС дешёвым и стабильным сырьём, предоставив союзу возможность хорошо жить, не прикладывая к этому особых усилий, подчеркнул эксперт.

«Хорошо жить, с одной стороны, за счёт российских источников энергии, а с другой — за счёт американской «крыши», вооружений и геополитического доминирования. Теперь, когда сложилась конкретная ситуация, Европа, будучи вассально зависимой от Вашингтона, приняла однозначно его сторону и тем самым вынуждена была разрушить отношения с Россией. Она не имела возможности выбрать, потому что субъективные и объективные факторы не давали ей это сделать», — пояснил Брутер.

При этом он выразил уверенность, что нормальные взаимоотношения Европы и России прерваны надолго.

«Плохо ли это для Европы? Да, очень плохо, но это можно было предусмотреть, и здесь не тот случай, чтобы европейцы могли сказать: «Ой, никогда такого не было, и вот опять». Это был наиболее вероятный и прогнозируемый сценарий», — добавил эксперт.

С его точки зрения, многочисленные заявления европейских политиков о том, что сейчас ЕС ликвидирует зависимость от энергоносителей из РФ, имеют двойной смысл.

«На самом деле им не мешала пресловутая зависимость от российского газа и нефти, они просто хотели торговать российскими энергоносителями так, чтобы вся прибыль от этого или её большая часть оставалась у них. И это мы видим, они сразу же наложили арест на российские активы, которые были сформированы в значительной степени торговлей энергоносителями. Они просто и без всякого стеснения забрали все те российские деньги, которые Москва получила от выгодной для них торговли», — говорит Брутер.

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, считает, что Европа вряд ли сможет на долгое время пренебречь экономическими связями с Россией, поэтому сейчас Брюссель пытается найти пути обхода им же введённых санкций.

«Они ищут возможность, чтобы экономические связи где-то сохранить, спрятать, найти обходные пути. Нечто похожее, но в значительно меньшей степени было, когда в Европе искали способ обойти санкции США против Ирана. Сейчас, несмотря на резкую антироссийскую риторику западных лидеров, также идёт поиск обходных путей для сохранения и восстановления сотрудничества», — считает политолог.

По его мнению, нынешняя политика ЕС в отношении энергоносителей из России была полностью сформирована Вашингтоном для захвата европейского рынка.

«Поскольку очевидно, что американский сжиженный природный газ (СПГ) сильно дороже и сложнее в логистике, было принято решение действовать политическими методами. Они придумали термин «европейская энергетическая безопасность» для того, чтобы постепенно выдавливать российский трубопроводный газ с рынка и заменять его американским СПГ», — пояснил он.

Для этих же целей строились терминалы для приёма СПГ в той же Польше, что якобы должно было привести к снижению политической зависимости Европы от коммерчески выгодного газа из России, напомнил политолог.

«Но сделать это не получилось, хотя процесс идёт где-то с 2015 года. До сих пор это весьма сложно, поскольку ни американский, ни норвежский, ни азербайджанский газ не может конкурировать с российским», — заявил эксперт.

С его точки зрения, даже в случае потенциальной смены позиции Европы с учётом нынешней ситуации российская сторона впредь должна думать прежде всего о своих интересах.

«Любое сотрудничество в этом смысле должно быть выгодно России. Наиболее откровенные симпатизанты США, такие как Польша, безусловно, будут платить за это высокую цену, так же как сейчас Варшава покупает газ в Германии, старательно делая вид, что он не российский. Британия, несмотря на то что является одним из основных менеджеров антироссийского проекта, тоже вынуждена покупать российские углеводороды, только в обход. Для недружественных стран, соответственно, рыночная ситуация будет неприятной, а для всех остальных, готовых к разговору и соблюдению достигнутых договорённостей, Россия открыта к взаимовыгодному торговому взаимодействию», — заключил Асафов.