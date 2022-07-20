Путин: Европа пренебрегла традиционной энергетикой

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Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на альтернативные источники, заявил президент России Владимир Путин.

«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений», — сказал Путин журналистам в Иране.

По его словам, в энергетике Европа сделала ставку на солнце, ветряную энергию.

«Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и всё», — добавил российский лидер.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy заявило, что по причине аномальной жары Европа не сможет восстановить запасы газа в преддверии зимы.

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