Путин: Европа пренебрегла традиционной энергетикой
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений», — сказал Путин журналистам в Иране.
По его словам, в энергетике Европа сделала ставку на солнце, ветряную энергию.
«Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и всё», — добавил российский лидер.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy заявило, что по причине аномальной жары Европа не сможет восстановить запасы газа в преддверии зимы.