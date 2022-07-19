Bloomberg: жара помешает Европе восстановить запасы газа перед зимой

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По причине аномальной жары Европа не сможет восстановить запасы газа в преддверии зимы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.

Отмечается, что уровень хранилищ в Европе останется ниже нормы до зимы.

«Наши обновлённые сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнётся со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесёт», — говорится в материале.

Ранее Португальский институт моря и атмосферы заявил, что почти на всей территории страны объявлен высший, «красный» уровень предупреждения в связи с экстремальной жарой.

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