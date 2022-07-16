В Испании за пять дней умерли 237 человек из-за сильной жары
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Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву.
По данным института, люди погибли с 10 по 14 июля включительно. Уточняется, что пиком смертности из-за жары стало 14 июля, в этот день было зарегистрировано 93 смерти.
Ранее Португальский институт моря и атмосферы заявил, что почти на всей территории страны объявлен высший, «красный» уровень предупреждения в связи с экстремальной жарой.