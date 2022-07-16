В Испании за пять дней умерли 237 человек из-за сильной жары

Экстремальная жара в Испании за пять дней привела к смерти почти 237 человек.

Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву.

По данным института, люди погибли с 10 по 14 июля включительно. Уточняется, что пиком смертности из-за жары стало 14 июля, в этот день было зарегистрировано 93 смерти.

Ранее Португальский институт моря и атмосферы заявил, что почти на всей территории страны объявлен высший, «красный» уровень предупреждения в связи с экстремальной жарой.