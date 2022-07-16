В Испании за пять дней умерли 237 человек из-за сильной жары

Короткая ссылка
Экстремальная жара в Испании за пять дней привела к смерти почти 237 человек.
В Испании за пять дней умерли 237 человек из-за сильной жары
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву.

По данным института, люди погибли с 10 по 14 июля включительно. Уточняется, что пиком смертности из-за жары стало 14 июля, в этот день было зарегистрировано 93 смерти.

Ранее Португальский институт моря и атмосферы заявил, что почти на всей территории страны объявлен высший, «красный» уровень предупреждения в связи с экстремальной жарой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить