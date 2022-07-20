«Цены взлетят до небес»: Путин предостерёг страны Запада от попыток ограничить поставки российской нефти

По словам Владимира Путина, мировые цены на нефть «взлетят до небес», если Запад попытается ограничить поставки или стоимость российского сырья. Как полагают эксперты, в случае подобных действий со стороны недружественных государств Москва может перестать продавать им нефть. В результате на глобальном рынке возникнет острая нехватка топлива, и баррель нефти подорожает до $150—200, допускают аналитики. На этом фоне Россия активно перенаправляет поставки углеводородов с западного на южное и восточное направления и готова продавать энергоресурсы со скидкой, при этом всё равно получая существенную прибыль.

Попытки западных стран ввести потолок цен на российскую нефть или создать препятствия для её поставок могут привести к ещё большему удорожанию сырья, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам рабочего визита в Иран.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объём российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это всё то же самое, что происходит по газу. Результат — даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием — будет тот же самый — подъём цен. Цены на нефть взлетят до небес», — предупредил Путин.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что обсуждаемое на Западе возможное создание картеля покупателей нефти для сдерживания цен на сырьё из РФ представляет риски для всего мирового энергетического рынка.

«Это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, к дефициту рынка и энергоресурсов на рынке, что, в свою очередь, приведёт к росту цены и, соответственно, к оплате потребителями, европейскими в первую очередь и стран G7, по более высокой цене энергоносителей на мировом рынке. На мой взгляд, это мера, направленная против них самих же», — подчеркнул Новак.

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В конце мая стало известно, что «Большая семёрка» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) изучает возможности установить предельные цены на нефть из России. Наряду с этим Запад собирается лишить российские суда страховки на перевозку энергосырья. Как объяснял американский президент Джо Байден, таким образом Вашингтон вместе с союзниками хочет уменьшить прибыль Москвы от продажи углеводородов.

Впрочем, реализацию такого плана опрошенные RT специалисты считают маловероятной. Согласно оценке аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в случае установления потолка цен Россия может сократить экспорт нефти, в результате чего стоимость сырья на глобальном рынке поднимется с текущих $100—110 до $150—200 за баррель.

«Конечно, европейцы ещё могут пойти на поводу у американцев, но схема заработает только в том случае, если все покупатели российской нефти согласятся с этим предложением. Не думаю, что многие готовы взять на себя такие риски. Россия может вовсе перестать продавать нефть тем, кто пытается навязать ей потолок цен. Аналогичным образом мы уже остановили экспорт газа в страны, отказавшиеся платить рублями», — подчеркнул собеседник RT.

В успехе инициативы G7 сомневается и ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. По её словам, картели потребителей всегда были недолговечны, в отличие от картелей производителей. Отдельному покупателю всегда проще договориться с поставщиком и получить скидку, чем участвовать для этой цели в картельном сговоре и в итоге выиграть гораздо меньше, пояснила специалист.

«Кроме того, картель покупателей сделает невозможным для них же заключение долгосрочных контрактов. Да и Евросоюз может оказаться в глупом положении: ведь если ЕС ввёл эмбарго на импорт российской нефти, хотя официально оно ещё не вступило в силу, зачем же тогда участвовать в картеле потребителей? Тем временем азиатские страны уже покупают российскую нефть со скидкой, поэтому мы полагаем, что эта затея США нацелена главным образом на ослабление Европы», — добавила Мильчакова в разговоре с RT.

Саммит G7

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Новый курс

Напомним, ещё в начале марта США ввели полный запрет на импорт энергоресурсов из России. Одновременно власти Великобритании сообщили о планах прекратить закупки нефти у Москвы до конца года. Позже, 31 мая, Европейский союз также объявил об отказе от российского сырья, но эмбарго должно полноценно заработать только к началу декабря и будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.

В ответ на действия Запада Москва уже начала активно перенаправлять поставки своей нефти в дружественные страны. Например, в июне 2022 года Россия продала Китаю около 7,3 млн т сырья на общую сумму $5,1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го экспорт вырос на 9,5% в количественном выражении и на 51,7% — в денежном, свидетельствуют материалы Главного таможенного управления КНР.

По данным ведомства, второй месяц подряд Москва остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Китай и обходит по этому показателю Саудовскую Аравию. Более того, в июле Россия может стать главным продавцом сырья для Индии, опередив Ирак. К такому выводу пришли специалисты Центра развития энергетики.

Согласно подсчётам организации, в июне Индия закупала 985 тыс. баррелей российской нефти в сутки. В годовом выражении импорт увеличился более чем в 20 раз.

«Нью-Дели неоднократно заявлял о готовности закупать больше российской нефти при более существенном дисконте. При этом стоит отметить, что Индия перерабатывает часть получаемого топлива для последующей перепродажи в Европу. Китай, в свою очередь, восстанавливается от пандемии и тоже активно закупает российскую нефть в связи с растущим потреблением топлива», — объяснил Игорь Юшков.

Хотя Москва предоставляет своим партнёрам в Азиатском регионе значительные скидки, стоимость продаваемых энергоресурсов по-прежнему почти вдвое превышает уровень, заложенный в российском бюджете. По данным Министерства финансов страны, в июне средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере $87,25 за баррель. При этом бюджет на 2022 год свёрстан в расчёте на среднюю стоимость сырья в $44,2 за баррель.

«России пока полностью удаётся компенсировать санкционные потери. Даже с учётом скидки мы продаём нефть по комфортной для себя цене за счёт высокой стоимости сырья на рынке. Объёмы поставок вернулись к докризисным показателям», — подчеркнул Юшков.

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За последние несколько месяцев Россия смогла заметно нарастить поставки нефтепродуктов и в страны Ближнего Востока. Так, например, с апреля по июнь 2022 года Саудовская Аравия закупила у Москвы 647 тыс. т мазута — это в два раза больше, чем было за аналогичный период 2021-го, пишет Reuters со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon.

«У нас одно время была проблема с мазутом, так как ранее этот вид топлива мы в основном поставляли в США. Однако выход нашёлся на Ближнем Востоке. В регионе достаточно много электростанций, которые могут использовать мазут для выработки электроэнергии. Саудовская Аравия сейчас покупает много мазута с дисконтом, а высвобождающиеся объёмы нефти продаёт на мировые рынки по высокой цене. Кроме того, саудиты со скидкой покупают и нашу нефть, оставляют её для своих нужд, а свою продают по рыночной цене», — отметил Игорь Юшков.

Популярность российской нефти на Ближнем Востоке отчасти связана с особенностями её состава, поясняет Наталья Мильчакова. По словам эксперта, сырьё марки Urals является более тяжёлым из-за высокого содержания серы. Такой сорт нефти можно использовать для дальнейшей переработки и получения мазута. В свою очередь, производимая ближневосточными странами лёгкая нефть не подходит для этих целей, подчеркнула аналитик.

По отработанным схемам

На сегодняшний день в число крупных покупателей российской нефти также входят Турция, Япония и Египет. При этом в значительных объёмах сырьё у Москвы по-прежнему закупают именно европейские страны. В частности, речь идёт о Германии, Нидерландах, Италии, Польше и Франции. Об этом говорится в докладе независимого финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

«Европейские страны закупают российскую нефть и заполняют танкеры в ожидании нефтяного эмбарго. Что бы ни говорили политики про отказ от российских энергоресурсов, они понимают, что надвигается зима, а принятые санкции уже ударили по самому ЕС. Просто не хотят в этом признаться и держат европейцев за терпил. Заменить энергоресурсы в тех объёмах, которые они получают из России, нечем», — объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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По словам Игоря Юшкова, ещё в начале весны российскую нефть было принято считать «токсичной» на мировом рынке — страны ЕС неохотно её покупали, опасаясь протестных акций со стороны потребителей. Сейчас в Европе постепенно приходит осознание того, что относительно дешёвое сырьё больше брать неоткуда.

«В этих условиях изменилась и схема покупки. Никто не указывает, куда именно идёт нефть. Мы выпускаем её из порта в Новороссийске, потом баррели перегружают, например, на греческий танкер, и теперь она перестаёт быть российской. Всё в итоге идёт в Европу», — добавил Юшков.

Помимо этого, ЕС зачастую прибегает к практике смешивания нескольких видов нефти, что помогает замаскировать происхождение сырья, рассказал эксперт. По его словам, подобные схемы Европа отработала ещё в те времена, когда закупала иранскую нефть в обход собственных санкций.