Слабее доллара: почему европейская валюта на мировом рынке рекордно подешевела с 2002 года

На торгах в среду, 13 июля, евро на мировом рынке впервые с 2002 года стоил дешевле доллара. Европейская валюта продолжила слабеть по отношению к американской, после того как накануне курсы сравнялись впервые за 20 лет. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с ухудшающимися перспективами экономики еврозоны. Антироссийские санкции обернулись рекордным повышением цен в регионе, из-за чего специалисты уже прогнозируют рецессию в Европе. Помимо этого, участники валютного рынка отреагировали на новость о максимальном за 41 год ускорении инфляции в США. Предполагается, что для борьбы с удорожанием товаров Федрезерв Штатов будет активнее повышать свою ключевую ставку. В результате покупка евро для инвесторов может стать ещё менее привлекательной по сравнению с долларами, уверены аналитики.

В среду, 13 июля, на международных торгах европейская валюта впервые почти за 20 лет стоила дешевле американской. Об этом свидетельствуют данные платформы TradingView.

Во второй половине дня на мировом рынке за €1 давали $0,9998. В последний раз такой курс можно было наблюдать ещё в начале декабря 2002 года.

Европейская валюта продолжила слабеть по отношению к американской, после того как накануне курсы доллара и евро ненадолго сравнялись в ходе глобальных торгов. Инвесторов всё больше настораживают ухудшающиеся перспективы экономики еврозоны, что и оказывает давление на единую валюту, считают эксперты.

«В Европе назрел серьёзный экономический кризис, который преимущественно был вызван антироссийскими санкциями. Европейские страны массово вводили ограничения против Москвы, что негативно сказалось и на их собственных экономических показателях, включая рекордный разгон инфляции», — объяснил RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Также по теме Пустые трубы: как приостановка работы «Северного потока» может повлиять на стоимость газа в Европе С 11 по 21 июля прокачка российского газа в Германию по «Северному потоку» будет приостановлена. Подобные отключения проходят ежегодно...

По предварительным оценкам Евростата, в июне инфляция в еврозоне ускорилась до 8,6% в годовом выражении — максимального уровня за всю историю. Ранее экономисты ООН назвали текущую ситуацию с ценами шоковой для экономики Европы и даже не исключили вероятность наступления рецессии в ряде государств ЕС.

Похожую точку зрения в интервью RT выразил и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его мнению, главным ударом для европейской экономики стал демонстративный отказ стран ЕС от энергоресурсов из России. При этом у Евросоюза сегодня нет возможности оперативно заменить российское сырьё, из-за чего топливо в регионе стремительно дорожает, подчеркнул эксперт.

«При высоких ценах правительство Германии, например, уже готовится распределять газ для конечных потребителей. Наряду с этим в Европе растут панические настроения из-за планового отключения «Северного потока» на ремонт. В ЕС опасаются, что Россия не станет возобновлять прокачку газа по трубопроводу в отместку за санкции. Однако, даже несмотря на критическую ситуацию, они уже готовят седьмой санкционный пакет», — отметил Антонов.

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Наблюдаемое ослабление евро свидетельствует о том, что прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. Об этом накануне заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, Европа сегодня расплачивается за развязанную США и Британией санкционную войну против России. При этом сами Вашингтон и Лондон в меньшей степени оказались затронуты введёнными ограничениями и «развели европейцев, как напёрсточники», подчеркнул Медведев.

«Затевая экономическую бойню, надо было просчитать свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции. В Белом доме эту формулу, в отличие от брюссельских псов войны, знают, видимо, несравненно лучше. Себя любимых они наказывают гораздо реже, долго вымеряя последствия. А вот «полезные европейские идиоты» пострадали по милости американцев куда сильнее», — добавил зампред Совбеза.

РИА Новости

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С оглядкой на США

Помимо общего ухудшения ситуации в экономике Европы, ослабление евро к доллару может быть связано с появлением свежих данных по инфляции в США, считают аналитики. Согласно подсчётам американского Министерства труда, в июне темпы роста потребительских цен на товары и услуги в Штатах ускорились в среднем с 8,6 до 9,1% в годовом выражении. Достигнутое значение стало самым высоким с ноября 1981 года.

Ранее участники рынка прогнозировали инфляцию в США на уровне 8,8% по итогам первого летнего месяца. Поскольку цены в Штатах растут быстрее ожиданий, Федеральная резервная система (ФРС) страны будет проводить ещё более жёсткую монетарную политику и активнее повышать процентную ставку. Таким мнением в интервью RT поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Отметим, что с начала 2022 года ФРС США уже трижды повышала свою процентную ставку и подняла её с 0—0,25 до 1,5—1,75% годовых. Такое ужесточение монетарной политики призвано охладить экономическую активность в стране и тем самым сдержать инфляцию.

«Так как инфляция в Штатах вновь обновила 40-летний рекорд, Федрезерв будет вынужден и дальше агрессивно повышать ставку. Европейский центробанк (ЕЦБ) отстаёт в этом плане, из-за чего разница между процентными ставками двух регуляторов будет увеличиваться. В результате вложения в евро станут ещё менее выгодными для инвесторов по сравнению с долларами, и ослабление европейской валюты продолжится», — объяснил Дмитрий Бабин.

AP

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Отметим, что уже более шести лет ставка ЕЦБ неизменно остаётся на уровне 0% годовых. Эксперты не исключают, что в ближайшее время европейский регулятор тоже перейдёт к ужесточению монетарной политики для борьбы с инфляцией и поддержки нацвалюты. Впрочем, такие действия могут ещё сильнее ослабить экономику еврозоны, предупреждают аналитики.

«ЕЦБ, в отличие от ФРС, просто не может позволить себе повышать ставку такими темпами, учитывая высокий уровень госдолга отдельных стран еврозоны и перспективы рецессии в регионе. Европейская экономика стагнирует и приближается к спаду, поэтому весьма вероятно, что евро может надолго стать дешевле доллара», — предположил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По мнению Дмитрия Бабина, в ближайшее время стоимость €1 на мировом рынке продолжит колебаться вблизи $1, но в дальнейшем может опуститься до $0,9—0,95. В свою очередь, на Московской бирже курсы доллара и евро пока будут оставаться в диапазоне 57—60 рублей, уверен эксперт. В то же время Артём Деев допускает, что в обозримой перспективе оба значения начнут двигаться в сторону 70 рублей.