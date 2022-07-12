Впервые за 20 лет: почему курсы доллара и евро сравнялись на мировом рынке

На торгах во вторник, 12 июля, курсы доллара и евро сравнялись на мировом рынке впервые с 2002 года. Европейская валюта стремительно дешевеет по отношению к американской на протяжении нескольких месяцев. Эксперты связывают это с общим ухудшением ситуации в экономике еврозоны после введения антироссийских санкций. Так, на фоне разрыва торговых связей с Москвой и снижения поставок энергоресурсов уровень инфляции в регионе обновил исторический максимум, а специалисты ООН не исключают вероятности наступления рецессии в ряде государств ЕС. Инвесторов при этом настораживает новый миграционный кризис в Евросоюзе и высокая закредитованность государств объединения. Какие перспективы ждут евро — в материале RT.

Во вторник, 12 июля, международные торги ознаменовались первым почти за 20 лет паритетом европейской и американской валют. Другими словами, курсы евро и доллара сравнялись.

В середине дня на мировом рынке за €1 давали ровно $1. В последний раз аналогичную ситуацию можно было наблюдать в декабре 2002 года.

Начиная с середины февраля, европейская валюта подешевела по отношению к американской почти на 13%. Наблюдаемая динамика во многом связана с ухудшением ситуации в экономике Европы, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Основная причина ослабления евро — это энергетический кризис в еврозоне. Регион страдает от дефицита энергоресурсов, в том числе российского газа. В результате антироссийских санкций цены на сырьё достигли высокого уровня, что уже привело к рекордному разгону инфляции. Это, в свою очередь, приводит к снижению потребительского спроса и является одним из основных триггеров для рецессии», — объяснил собеседник RT.

Gettyimages.ru

© WALTER ZERLA

Напомним, с конца зимы Евросоюз, США и некоторые другие страны продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине. Всего в отношении Москвы введено уже почти 11,3 тыс. ограничений (8,6 тыс. из них — с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Одновременно была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Также по теме Себе дороже: к чему могут привести санкции ЕС против российской нефти и Сбербанка На торгах во вторник, 31 мая, цена нефти Brent впервые с начала весны превышала $124 за баррель. Рынок отреагировал на решение стран...

С начала марта инфляция в еврозоне ускорилась с 5,8 до 8,6% в годовом выражении. Значение стало максимальным за всё время наблюдений. При этом в нескольких странах региона (Литве и Эстонии) показатель перевалил за 20%, говорится в исследовании Евростата.

Ранее экономисты ООН назвали сложившуюся ситуацию шоковой для экономики Европы. На этом фоне эксперты организации не исключили вероятность наступления рецессии в ряде государств ЕС.

«Объективно Европа находится ближе к эпицентру геополитического кризиса, чем США, поэтому экономика еврозоны страдает от событий вокруг Украины гораздо сильнее американской. Ослабление евро к доллару и другим валютам приводит к удорожанию импортной продукции для обычных европейцев. Следовательно, стоит ожидать ещё большего роста инфляции в еврозоне», — объяснил RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Как отмечают аналитики, ранее российский рынок был одним из ключевых для сбыта европейских товаров. А разрыв экономических связей с Москвой и одновременное сокращение поставок энергоресурсов из РФ привели к серьёзному ослаблению бизнес-климата в европейском регионе.

«Кроме того, свою лепту вносит миграционный кризис, поскольку содержание прибывших беженцев становится дополнительным бременем для европейского бюджета. Это тоже способствует ускорению инфляции, что давит на простых европейцев, снижая их покупательскую способность», — добавил Сергей Суверов.

Украинские беженцы на пограничном пункте в Румынии, 25 марта 2022 года

AP

© Andreea Alexandru

В нынешних условиях опасения у инвесторов вызывает и чрезмерная закредитованность европейских стран. Таким мнением в беседе с RT поделилась ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Согласно последним оценкам Института международных финансов, к началу апреля 2022 года долговая нагрузка государств еврозоны почти в четыре раза превышала размер экономики региона. В тот момент общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств стран объединения составляла почти 395% ВВП еврозоны.

По мнению Мильчаковой, текущее положение дел дополнительно подрывает доверие инвесторов к евро. Похожей точки зрения придерживается и сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Кризис носит обширный характер. У стран раздутые долги. Ситуация в промышленности может дойти до того, что газ будет продаваться через аукцион или по квотам. Нехватка продовольствия пока не ощущается так сильно, но рядовые европейцы уже ощутили на себе эффект инфляции и удорожания продуктов без роста зарплат. Если ситуация ухудшится, а это всего лишь вопрос времени, то политический кризис и серьёзные волнения будут следующими звеньями цепи. Вероятно, мы увидим это уже осенью», — предположил Переславский.

Gettyimages.ru

© Don Farrall

Боязнь высоты

Дополнительное давление на европейскую валюту оказывает растущая разница между процентными ставками в США и еврозоне, рассказал RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его словам, вложения в доллар становятся для инвесторов более привлекательными по сравнению с евро.

«В ответ на рекордно высокую инфляцию Федеральная резервная система США с начала года уже трижды повышала свою процентную ставку. В то же время Европейский центробанк (ЕЦБ), несмотря на схожую проблему с резким ростом уровня цен, пока ещё только планирует перейти к ужесточению денежно-кредитной политики в конце этого месяца», — пояснил Джиоев.

Отметим, что уже более шести лет ставка ЕЦБ неизменно остаётся на уровне 0% годовых. По мнению специалистов, европейскому регулятору трудно перейти к ужесточению монетарной политики, поскольку экономика региона находится на грани рецессии, а повышение ставок для борьбы с инфляцией может ещё сильнее ослабить активность бизнеса.

«ЕЦБ слишком неповоротлив и боязлив. Это фактически единственная причина, по которой ставка не менялась в последние годы. Начатые ещё в пандемию программы помощи экономике подходят к завершению, но в сложившихся обстоятельствах страны Европы, вероятно, опять начнут раздавать деньги населению, а это приведёт к ещё большему усилению инфляции. То, как регион пройдёт через текущий кризис, определит дальнейший вектор развития и существования ЕС как такового», — полагает Николай Переславский.

AP

© Michael Probst

Дешевле доллара

По мнению Сергея Суверова, в обозримой перспективе европейская валюта продолжит дешеветь по отношению к американской, и стоимость €1 может опуститься до $0,95. В свою очередь, Наталья Мильчакова не исключает вероятность падения показателя до $0,92.

Также по теме Дешевле доллара: курс евро на Мосбирже впервые за пять лет опускался почти до 61 рубля На торгах в четверг, 19 мая, курс евро на Мосбирже впервые с апреля 2017 года ненадолго опускался до 61,11 рубля. В результате...

Стремительное ослабление евро в мире отразилось и на российском валютном рынке. Более того, 12 июля в ходе торгов на Московской бирже европейская валюта в определённые моменты стоила дешевле американской. Например, в полдень курс доллара на торговой площадке опускался до 59,2 рубля, а курс евро — до 59,1 рубля.

Похожая ситуация на Мосбирже была 19 мая, когда торги сопровождались ажиотажными продажами европейской валюты. В результате курс евро опускался до 61,11 рубля, а курс доллара — только до 61,55 рубля. Как объясняли эксперты, в тот день европейские компании могли провести крупный денежный транш для оплаты российского газа рублями.

На возникновение валютного паритета отреагировали и в Центробанке. Официальные курсы валют ЦБ на 13 июля установлены на уровне 58,85 рубля за доллар и 58,76 рубля за евро.

В связи с наступлением паритета на глобальном рынке в ближайшее время курсы доллара и евро на Мосбирже продолжат колебаться в общем диапазоне 58—60 рублей, считает Наталья Мильчакова. При этом Валерий Емельянов допускает, что до конца года валютный коридор может сдвинуться в сторону 65—70 рублей за доллар и евро.