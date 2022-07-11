Еврокомиссар Йоханссон: в странах Евросоюза находятся около 3,7 млн украинских беженцев

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В странах Европейского союза остаётся около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн человек уже вернулись на Украину. Об этом заявила в ходе пресс-конференции еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
Еврокомиссар Йоханссон: в странах Евросоюза находятся около 3,7 млн украинских беженцев
  • AP

«Примерно 6,7 млн украинцев пересекли границу Евросоюза и порядка 3 млн украинцев уже вернулись», — приводит её слова ТАСС.

Ранее руководитель межминистерского кризисного центра Франции Жозеф Зимет сообщил, что с начала спецоперации во Францию прибыли более 100 тыс. украинских беженцев.

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что «роман» европейцев с украинцами подходит к концу, потому что от них уже устали.

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