Еврокомиссар Йоханссон: в странах Евросоюза находятся около 3,7 млн украинских беженцев

В странах Европейского союза остаётся около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн человек уже вернулись на Украину. Об этом заявила в ходе пресс-конференции еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

AP