Еврокомиссар Йоханссон: в странах Евросоюза находятся около 3,7 млн украинских беженцев
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«Примерно 6,7 млн украинцев пересекли границу Евросоюза и порядка 3 млн украинцев уже вернулись», — приводит её слова ТАСС.
Ранее руководитель межминистерского кризисного центра Франции Жозеф Зимет сообщил, что с начала спецоперации во Францию прибыли более 100 тыс. украинских беженцев.
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что «роман» европейцев с украинцами подходит к концу, потому что от них уже устали.