Le Monde: более 100 тысяч беженцев прибыли во Францию с начала спецоперации на Украине

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Префект Жозеф Зимет, глава межведомственного кризисного подразделения, заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине во Францию прибыли более 100 тыс. украинских беженцев.

Об этом сообщает газета Le Monde

«Мы перешагнули порог в 100 тыс. украинцев, которых приняли во Франции. Сначала мы были транзитной страной, в частности в сторону Испании, которая открыла свой рынок труда для украинцев несколько лет назад», — сообщил Зимет в интервью. 

Он уточнил, что до 2022 года на территории Франции проживали не более 19 тыс. украинских граждан.

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что многие жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, спустя два месяца говорят о своём изнурении и разочаровании.

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