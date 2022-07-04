Le Monde: более 100 тысяч беженцев прибыли во Францию с начала спецоперации на Украине
Об этом сообщает газета Le Monde.
«Мы перешагнули порог в 100 тыс. украинцев, которых приняли во Франции. Сначала мы были транзитной страной, в частности в сторону Испании, которая открыла свой рынок труда для украинцев несколько лет назад», — сообщил Зимет в интервью.
Он уточнил, что до 2022 года на территории Франции проживали не более 19 тыс. украинских граждан.
Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что многие жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, спустя два месяца говорят о своём изнурении и разочаровании.