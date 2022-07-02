Медведев заявил о завершении «романа» европейцев с украинцами

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что «роман» европейцев с украинцами подходит к концу, потому что от них уже устали.

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев добавил, что поляки «почти криком» напоминают украинским беженцам, что они находятся в Польше.

По словам политика, от «украинофилии до украинофобии» всего один шаг.

Ранее издание Politico писало, что лидеры стран Запада опасаются, что их граждане могут скоро устать от ситуации на Украине.

В статье приводятся слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас о том, что «везде проявляется усталость от войны».

Телеканал RTBF информировал, что жители Бельгии заявляют о случаях пьянства и проявления неуважения со стороны украинских беженцев.