RTBF: жители Бельгии сталкиваются с неуважением со стороны беженцев с Украины

Жители Бельгии заявляют о случаях пьянства и проявления неуважения со стороны украинских беженцев.

Об этом говорится в материале телеканала RTBF.

По информации источника, несколько фламандских муниципалитетов начали проявлять настороженность в связи с тем, что всё больше местных жителей, которые в своё время приютили украинских беженцев, просят найти для них других арендодателей.

«Мэр Везембек-Оппема заходит так далеко, что говорит о некоторых скверных поступках. Фредерик Пети упоминает среди прочего случаи пьянства или отсутствие уважения и вежливости», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопрос, могут ли украинских беженцев, находящихся на территории страны, отправить в Руанду, с которой заключено миграционное соглашение, заявил, что «теоретически это может произойти».