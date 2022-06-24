Власти Великобритании оценили возможность высылки украинских мигрантов в Руанду

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос, могут ли украинских беженцев, находящихся на территории страны, отправить в Руанду, с которой заключено миграционное соглашение.

Об этом сообщает The Guardian.

«Мы выдаём украинцам 130 тыс. виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально, я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти», — заявил Джонсон.

Ранее издание The Independent писало, что депортации в Руанду могут подвергнуть также и беженцев с Украины — по словам министра по делам иммиграции Тома Пурсглова, нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании в поисках убежища.

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