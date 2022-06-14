Глава МИД Британии Трасс подтвердила, что Лондон отправит нелегальных мигрантов в Руанду

Глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что Соединённое Королевство вышлет нелегальных мигрантов из страны в Руанду 14 июня.

«Мы ожидаем отправить первый самолёт позднее сегодня, я не могу сказать, сколько именно человек будет на борту. Но самое важное, что мы установим правило, которое нарушит отвратительную бизнес-модель контрабандистов людьми», — сказала она в эфире телеканала Sky News.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил о готовности Лондона принять беженцев с Украины.

По данным Independent, депортации в Руанду могут подвергнуть также и беженцев с Украины — по словам министра по делам иммиграции Тома Пурсглова, нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании в поисках убежища.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала опубликованное МВД Британии руководство по депортации беженцев.