Глава МИД Британии Трасс подтвердила, что Лондон отправит нелегальных мигрантов в Руанду
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«Мы ожидаем отправить первый самолёт позднее сегодня, я не могу сказать, сколько именно человек будет на борту. Но самое важное, что мы установим правило, которое нарушит отвратительную бизнес-модель контрабандистов людьми», — сказала она в эфире телеканала Sky News.
Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил о готовности Лондона принять беженцев с Украины.
По данным Independent, депортации в Руанду могут подвергнуть также и беженцев с Украины — по словам министра по делам иммиграции Тома Пурсглова, нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании в поисках убежища.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала опубликованное МВД Британии руководство по депортации беженцев.