Захарова прокомментировала опубликованное руководство Британии по депортации беженцев

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала опубликованное МВД Британии руководство по депортации беженцев.

«Из жизни цивилизованных... Согласно документу, люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Я не шучу», — написала она в своём Telegram-канале.

По данным Independent, депортации в Руанду могут подвергнуть также и беженцев с Украины — по словам министра по делам иммиграции Тома Пурсглова, нет причин, по которым украинцы должны добираться незаконными путями до Великобритании в поисках убежища.

«Депортации также могут подвергнуться и беженцы из Афганистана, которые сотрудничали там с британскими силовиками... Просто Лондон ответственно относится к тем, кого столько лет приручал. Поэтому Руанда, сэр», — заключила Захарова.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил о готовности Лондона принять беженцев с Украины.

Позже в Великобритании приняли решение о выплате ежемесячного пособия в размере около $456 для местных жителей, организаций и общин, которые разместили у себя беженцев с Украины.