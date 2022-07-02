Politico: страны Запада боятся усталости своих граждан от ситуации на Украине

Лидеры стран Запада опасаются, что их граждане могут скоро устать от ситуации на Украине, пишет издание Politico.

«Мировые лидеры опасаются, что их общественность вскоре будет не готова продолжать борьбу», — говорится в материале.

В статье приводятся слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас о том, что «везде проявляется усталость от войны».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования.