Politico: страны Запада боятся усталости своих граждан от ситуации на Украине

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Лидеры стран Запада опасаются, что их граждане могут скоро устать от ситуации на Украине, пишет издание Politico.

«Мировые лидеры опасаются, что их общественность вскоре будет не готова продолжать борьбу», — говорится в материале.

В статье приводятся слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас о том, что «везде проявляется усталость от войны».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования.

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