Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования, заявил российский президент Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР России по случаю столетия российской разведки.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он также отметил, что приоритетом СВР является стратегическое прогнозирование развития международных процессов.

Ранее Путин назвал многолетнюю макроэкономическую политику стран G7, включающую бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, безответственной.

Издание Politico писало, что саммит G7 в Германии терпит неудачу по всем фронтам.

В материале констатировалось, что по завершении переговоров мировых лидеров создалось ощущение, что они не справляются ни с чем: ни с ситуацией на Украине, ни с проблемой изменения климата, ни с инфляцией, ни с продовольственным кризисом, ни с энергетикой.