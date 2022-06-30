Путин: коллективный Запад не смог предвидеть своё ослабление и «загнал себя в ловушку»
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — цитирует главу государства РИА Новости.
Он также отметил, что приоритетом СВР является стратегическое прогнозирование развития международных процессов.
Ранее Путин назвал многолетнюю макроэкономическую политику стран G7, включающую бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, безответственной.
Издание Politico писало, что саммит G7 в Германии терпит неудачу по всем фронтам.
В материале констатировалось, что по завершении переговоров мировых лидеров создалось ощущение, что они не справляются ни с чем: ни с ситуацией на Украине, ни с проблемой изменения климата, ни с инфляцией, ни с продовольственным кризисом, ни с энергетикой.