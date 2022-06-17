Путин назвал многолетнюю политику стран G7 безответственной

Президент России Владимир Путин назвал многолетнюю макроэкономическую политику стран G7, включающую бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, безответственной.

По словам российского лидера, усиление инфляции наблюдалось задолго до сегодняшних событий.

«Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой большой семёрки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», — заявил Путин, выступая на ПМЭФ.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

6 июня российский лидер сообщил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.