Путин назвал многолетнюю политику стран G7 безответственной

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Президент России Владимир Путин назвал многолетнюю макроэкономическую политику стран G7, включающую бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, безответственной.
Путин назвал многолетнюю политику стран G7 безответственной
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

По словам российского лидера, усиление инфляции наблюдалось задолго до сегодняшних событий.

«Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой большой семёрки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», — заявил Путин, выступая на ПМЭФ.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

6 июня российский лидер сообщил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

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