Путин назвал многолетнюю политику стран G7 безответственной
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По словам российского лидера, усиление инфляции наблюдалось задолго до сегодняшних событий.
«Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой большой семёрки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», — заявил Путин, выступая на ПМЭФ.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.
6 июня российский лидер сообщил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.