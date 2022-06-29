Politico: саммит G7 терпит неудачу по всем фронтам

Короткая ссылка
Саммит G7 в Германии терпит неудачу по всем фронтам, пишет издание The Politico.
Politico: саммит G7 терпит неудачу по всем фронтам
  • Gettyimages.ru

В материале говорится, что по завершении переговоров мировых лидеров создалось ощущение, что они не справляются ни с чем: ни с ситуацией на Украине, ни с проблемой изменения климата, ни с инфляцией, ни с продовольственным кризисом, ни с энергетикой.

Отмечается, что, несмотря на решимость помочь Украине, также были замечены тревожные признаки сохраняющихся разногласий во взглядах глав стран G7 на то, как вести себя с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит G7 проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить