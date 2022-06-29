Politico: саммит G7 терпит неудачу по всем фронтам

Саммит G7 в Германии терпит неудачу по всем фронтам, пишет издание The Politico.

В материале говорится, что по завершении переговоров мировых лидеров создалось ощущение, что они не справляются ни с чем: ни с ситуацией на Украине, ни с проблемой изменения климата, ни с инфляцией, ни с продовольственным кризисом, ни с энергетикой.

Отмечается, что, несмотря на решимость помочь Украине, также были замечены тревожные признаки сохраняющихся разногласий во взглядах глав стран G7 на то, как вести себя с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит G7 проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау.