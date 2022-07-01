В ожидании решений: как могут измениться курсы доллара и евро в июле

На торгах в пятницу, 1 июля, курсы доллара и евро на Мосбирже поднимались до 53,14 и 56 рублей соответственно. По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика показателей иностранной валюты по-прежнему будет зависеть от баланса спроса и предложения в стране. Также одним из определяющих факторов для рубля станет ситуация вокруг снижения потребительских цен, уверены специалисты. Помимо этого, инвесторы будут внимательно следить за решениями Центробанка, ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам. Между тем главным событием для валютного рынка должно стать обсуждение правительством вопросов курсообразования. Как в этих условиях может измениться стоимость доллара и евро по отношению к рублю — в материале RT.

В пятницу, 1 июля, российская валюта слабеет на Московской бирже. В начале дня курс доллара поднимался на 3,3% — до 53,14 рубля, а курс евро — на 4,3%, до 56 рублей.

Нацвалюта умеренно дешевеет на первых торгах июля после заметного укрепления в июне. Так, за первый месяц лета курс доллара на Мосбирже упал на 16,3% — до 51,45 рубля, а курс евро — на 13,9%, до 53,69 рубля. При этом в определённый момент показатели снижались до 50,01 и 52,7 рубля соответственно — минимальных значений более чем за семь лет.

В ближайшее время динамика рубля по отношению к иностранной валюте во многом будет зависеть от баланса спроса и предложения в стране. Таким мнением с RT поделился начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции Михаил Шульгин.

Отметим, что на данный момент получаемые от экспорта доллары и евро продолжают поступать в Россию в значительных объёмах. Тем временем интерес компаний-импортёров к зарубежным денежным знакам существенно снизился в связи с сокращением поставок иностранной продукции в страну.

«В июле динамика мировых цен на нефть и газ, удобрения, зерно, другие ключевые статьи российского экспорта будет определять объём поступлений валютной выручки и уровень предложения валюты на рынке. Соответственно, восстановление закупок иностранных товаров, в том числе за счёт налаживания параллельного импорта, также будет определяющим фактором для валютного курса», — считает Михаил Шульгин.

Между тем спрос на доллары и евро со стороны банков, населения и многих компаний продолжит оставаться низким, что будет поддерживать рубль, прогнозирует эксперт. Бизнес и кредитные организации проводят девалютизацию, пояснил он, поскольку из-за санкций опасаются ареста своих валютных счетов недружественными странами. Россияне тоже стали реже покупать доллары и евро после того, как банки начали вводить заградительные комиссии за хранение денег в валюте.

«Доллар и евро перестали быть тихой гаванью и стремительно превращаются в источник риска. Банки сторонятся их и начинают взимать с физлиц комиссию за обслуживание валютных счетов. Также ряд финорганизаций убрали возможность валютных переводов между российскими банками, предлагая в качестве альтернативы конвертировать средства в рубли и уже в рублях переводить. При этом населению всё ещё затруднительно приобрести наличные доллары и евро», — пояснил Шульгин.

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Также одним из ключевых факторов для рубля будет динамика потребительских цен в стране, считает ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. Согласно предварительным оценкам, по итогам июня в России была зафиксирована дефляция. В июле тренд может продолжиться, в результате чего инфляционные ожидания населения и бизнеса будут снижаться и спрос на рубли вырастет, предположила аналитик.

«Наиболее важные для рубля события, которые могут сдержать его укрепление, произойдут ближе к концу июля. В частности, ФРС США и Европейский центробанк в рамках борьбы с инфляцией могут поднять свои процентные ставки. В свою очередь, ужесточение монетарной политики в Штатах и еврозоне может привести к укреплению евро и доллара относительно валют развивающихся рынков, включая рубль», — добавила Мильчакова.

Инвесторы также будут внимательно следить и за решением Центрального банка России по ключевой ставке. Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 22 июля. Эксперты не исключают, что по итогам встречи топ-менеджмент регулятора может вновь снизить процентную ставку.

По словам Михаила Шульгина, в результате решения Центробанка дополнительно уменьшится стоимость кредитов и доходность банковских вкладов. Более дешёвые займы помогут оживить активность импортёров, а низкие проценты по депозитам сделают хранение денег на рублёвых счетах менее выгодным, что должно оказать давление на российскую валюту, уверен аналитик.

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Горячий спор

В начале июля правительство России планирует обсудить ситуацию на валютном рынке и рассмотреть вопросы, влияющие на курсообразование. Как ранее отмечал министр финансов Антон Силуанов, произошедшее за последнее время рекордное укрепление нацвалюты негативно сказывается на доходах бюджета. В этих условиях глава Минфина предложил возобновить валютные интервенции в рамках бюджетного правила для управления курсом.

Также по теме В свободном плавании: Набиуллина заявила о рисках девальвации в случае искусственного контроля над курсом рубля На торгах в среду, 29 июня, курс доллара на Мосбирже впервые с мая 2015 года опускался до 50 рублей, а курс евро падал до 52,7 рубля —...

Предполагается, что руководство страны пожертвует частью сверхнефтегазовых доходов, которые сейчас целиком идут на расходы бюджета, направит эти средства на покупку иностранной валюты и тем самым ослабит рубль. Впрочем, Минэкономразвития и Центробанк пока выступают против данной инициативы. По мнению руководителей ведомств Максима Решетникова и Эльвиры Набиуллиной, искусственное управление курсом нацвалюты может только навредить экономике в перспективе.

Результаты обсуждения властей будут значимы для рубля, уверен Михаил Шульгин. Впрочем, эксперт пока не ожидает существенных изменений в динамике валютных курсов в июле. По его мнению, за доллар будут давать 50—55 рублей, а за евро — 52—57 рублей. В то же время Наталья Мильчакова не исключает, что значения будут колебаться в более широких диапазонах.

«В июле курс доллара будет находиться в коридоре 50—58 рублей, а евро — в диапазоне 53—61 рубль. При этом если не будет объявлено, например, о возвращении к бюджетному правилу, доллар может ненадолго опуститься до 48 рублей, а евро — до 51 рубля», — заключила Мильчакова.