В свободном плавании: Набиуллина заявила о рисках девальвации в случае искусственного контроля над курсом рубля

На торгах в среду, 29 июня, курс доллара на Мосбирже впервые с мая 2015 года опускался до 50 рублей, а курс евро падал до 52,7 рубля — самого низкого уровня с октября 2014-го. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения иностранной валюты в стране. Так, получаемые от экспорта доллары и евро продолжают поступать в страну в значительных объёмах, но спрос на зарубежные денежные знаки со стороны населения и бизнеса остаётся слабым. Поскольку чрезмерное укрепление рубля негативно сказывается на доходах бюджета, в Минфине предлагают возобновить валютные интервенции для управления курсом. В ЦБ и Минэкономразвития тем временем считают, что искусственное ослабление нацвалюты может только навредить экономике в перспективе. За счёт чего можно стабилизировать курсы доллара и евро — в материале RT.

В среду, 29 июня, во время торгов на Московской бирже российская валюта сумела рекордно укрепиться по отношению к американской и европейской. В начале дня курс доллара снижался на 3,5% и впервые с мая 2015 года достигал 50,01 рубля. Курс евро при этом опускался на 3,4% — до 52,7 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в октябре 2014-го.

«Рубль продолжает укрепляться прежде всего благодаря сохраняющемуся дисбалансу на внутреннем валютном рынке. А именно, мы видим обширное предложение иностранной валюты со стороны экспортёров и слабый спрос на неё со стороны импортёров и населения», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его словам, во многом за счёт высоких цен на энергоносители объёмы российского экспорта по-прежнему остаются значительными. Это, в свою очередь, способствует большому притоку иностранной валюты в Россию, пояснил эксперт.

Тем временем импорт пока не может восстановиться после резкого обвала в начале весны. Как отметил Бахтин, в мае поставки зарубежных товаров в Россию выросли на 9% по сравнению с апрелем, но всё ещё были на 42% ниже, чем год назад.

Таким образом, импортёры не спешат приобретать валюту в тех же объёмах, что и до введения западных санкций. При этом россияне тоже стали реже покупать доллары и евро после того, как банки начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов.

«В текущих санкционных условиях доллары и евро фактически становятся токсичными активами для российских банков. Кроме того, сжатие потоков выездного туризма также не способствует массовому интересу к покупке иностранных денежных знаков», — добавил Бахтин.

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Наряду с этим дополнительную поддержку нацвалюте сейчас оказывает проходящий в России налоговый период, отметила в беседе с RT ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. По её словам, в это время компании-экспортёры традиционно продают больше иностранной валюты и покупают рубли для уплаты налогов.

«На отметках 50 рублей за доллар и 53 рубля за евро находятся довольно сильные так называемые уровни поддержки. Если курсы сумеют на какое-то время закрепиться ниже этих отметок, то есть вероятность дальнейшего падения показателей до уровней, которые мы считаем справедливой стоимостью рубля. Это 47—48 рублей за доллар и 50—51 рубль за евро», — отметила Мильчакова.

Повод для обсуждения

Вместе с тем наблюдаемое сегодня переукрепление рубля негативно сказывается на доходах бюджета и экспортёров. Об этом в среду заявил министр финансов страны Антон Силуанов во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как отметил глава Минфина, снижение валютного курса на 1 рубль приводит к потерям бюджета в размере 130—200 млрд рублей. Таким образом, в случае укрепления нацвалюты по отношению к американской или европейской сразу на 10 рублей государственная казна недополучает больше 1 трлн рублей, подчеркнул Силуанов.

На этом фоне министр предложил стимулировать импорт, а также вернуться к практике проведения валютных интервенций. В частности, по его словам, влиять на курс рубля к доллару и евро можно было бы через валюты дружественных стран.

«Минфин раньше в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа складывал в иностранную валюту, в ФНБ и так далее. Сейчас иностранная валюта токсичная, но мы готовы это делать, чтобы влиять на курс, (вкладывать деньги. — RT) в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы к доллару и евро можно будет регулировать и стоимость доллара и евро к рублю через такое соотношение», — заявил Силуанов.

РИА Новости

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Для проведения валютных интервенций Минфин готов пожертвовать частью бюджетных расходов. Впрочем, окончательное решение пока не принято, добавил глава Минфина.

«У нас принцип текущего года — «все доходы — на расходы», хотя мы уже приняли больше расходных решений, чем у нас будет доходов. Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», — пояснил министр финансов.

Примечательно, что идею Антона Силуанова не разделяют в Минэкономразвития. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, покупка иностранной валюты за счёт средств бюджета для искусственного ослабления рубля не поможет стабилизировать ситуацию с курсами и только навредит экономике.

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«Мы не сможем настолько сократить бюджетные расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем чтобы стабилизировать вот этим дополнительным спросом курс. Скорее, в рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, мы, боюсь, скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только ещё более негативно повлияет на экономику», — объяснил Решетников.

Против регулирования валютного курса выступила и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. По её мнению, попытки искусственно ослабить рубль до прежних значений рискуют в будущем привести к девальвации. При этом именно плавающий курс позволяет экономике быстрее адаптироваться к изменившимся условиям, считает глава ЦБ.

«Когда мы начинаем управлять курсом, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть мы привязываемся к валютам чужих стран. Напомню, что в этих странах сейчас инфляция на 40-летнем максимуме… Мы вынуждены будем при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», — пояснила Набиуллина.

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Торговое оживление

По мнению Александра Бахтина, в ближайшее время курс доллара ещё может опуститься ниже 50 рублей. Тем не менее в последующие месяцы ситуация на рынке начнёт меняться, уверен эксперт.

«Уже к середине июля тренд может развернуться. Это станет возможным прежде всего благодаря восстановлению импорта вследствие активно перенастраиваемых логистических цепочек», — считает аналитик.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Документ защищает российские компании, ввозящие иностранную продукцию без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Как ранее отмечали в правительстве, механизм позволит гарантировать поставки зарубежных товаров в Россию, в том числе вопреки недружественным действиям западных политиков. По мнению экспертов, восстановление импорта приведёт к увеличению спроса на иностранную валюту, что должно оказать давление на рубль.

«Тем не менее до конца лета можно ожидать достаточно широких интервалов значений по рублёвым парам. Доллар может находиться в коридоре 47—60 рублей, а евро — в диапазоне 50—65 рублей», — заключила Наталья Мильчакова.