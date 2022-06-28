Обратная реакция: почему рубль рекордно укрепился после сообщений о «дефолте» в России

На торгах во вторник, 28 июня, курс доллара на Мосбирже впервые за семь лет опускался до 52,2 рубля. Российская валюта смогла рекордно укрепиться, даже несмотря на заявление международного агентства Moody’s о «дефолте» в РФ. Накануне компания сообщила, что Москва не выплатила проценты по внешнему долгу на $100 млн. Впрочем, участники валютного рынка понимают искусственный характер сложившейся ситуации. Как объясняют эксперты, Россия заранее перечислила средства для погашения внешних займов, но иностранные банки-посредники сами отказались доводить деньги до кредиторов. Более того, по словам специалистов, в связи с ограничениями Центробанка на движение капитала рубль сейчас меньше подвержен влиянию спекулянтов, и поэтому слабее реагирует на многие экономические события.

Во вторник, 28 июня, российская валюта резко подорожала на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 2,2% и впервые с мая 2015 года достигал 52,2 рубля. Курс евро при этом опускался на 2,3% — до 55,02 рубля.

Тем временем акции российских компаний умеренно дешевели в ходе торговой сессии. Так, индекс Мосбиржи снижался на 1% — до 2392 пунктов, а индекс РТС — на 0,6%, до 1419 пунктов.

Примечательно, что нацвалюта и фондовый рынок практически не отреагировали на заявление международного рейтингового агентства Moody’s о «дефолте» России по еврооблигациям. Накануне вечером компания сообщила, что иностранным покупателям российских долговых бумаг не были вовремя перечислены положенные им проценты.

«27 июня держатели государственного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы по нашему определению расцениваем как дефолт… Существует вероятность дальнейшего неисполнения обязательств по будущим купонным выплатам», — говорится в сообщении.

AFP

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Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. В обычных условиях такая ситуация приводит к резкому оттоку капитала и ограничению доступа к международным заимствованиям для страны.

Впрочем, на сегодняшний день Россия уже ограждена санкциями Запада от глобального долгового рынка, отметил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Более того, по его словам, ранее экономика страны слабо зависела от внешних заимствований, поэтому заявление Moody’s почти не повлияло на рубль и стоимость российских акций.

«К тому же условия для «дефолта» образовались не из-за неплатёжеспособности России, а по причине отказа третьих лиц из-за санкций осуществлять платежи по российским облигациям. Таким образом, в долгосрочном плане вряд ли можно говорить о том, что мировая репутация России как надёжного заёмщика серьёзно пострадает», — подчеркнул Бабин.

«Не наши проблемы»

Отметим, что Россия финансирует часть экономических проектов за счёт внешних заимствований — с помощью государственных облигаций. В частности, речь идёт о так называемых евробондах, которые номинированы в валюте и представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством. Инвесторы покупают выпущенные Минфином РФ ценные бумаги и должны получать по ним стабильный доход. Таким образом, держатели гособлигаций предоставляют средства в долг российской экономике.

«Внешние заимствования — это один из способов стимулирования роста экономики, когда государство получает дополнительный приток средств. Однако внешний долг России сейчас находится на минимальных уровнях по сравнению с тем, что было ещё 10—15 лет назад. Поэтому ситуация не настолько серьёзна, как пытаются показать на Западе, муссируя тему вокруг дефолта», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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Ещё 27 мая Россия должна была выплатить купонный доход по еврооблигациям на общую сумму около $100 млн. Между тем 25 мая США прекратили действие лицензии, которая позволяла Москве расплачиваться с американскими кредиторами в долларах.

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Российское Министерство финансов в ожидании такого шага со стороны Вашингтона решило действовать на опережение и исполнило обязательства раньше времени — 20 мая. Впрочем, инвесторы так и не получили предназначенные им деньги, и у России было 30 дней отсрочки для погашения долга.

По сообщению Минфина РФ, международные расчётно-клиринговые системы заблаговременно получили средства, но сами не довели их до инвесторов. Таким образом, сложившуюся ситуацию нельзя считать «событием дефолта», уверены в ведомстве. Аналогичной позиции придерживаются и в Кремле. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, утверждения о наступлении дефолта в России абсолютно неправомерны.

«Ещё в мае в валюте необходимый платёж был совершён, а тот факт, что Euroclear (бельгийская компания, оказывающая банковские и страховые услуги. — RT) удержал эти деньги, не довёл их до получателя, — это уже не наши проблемы. Никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул представитель Кремля.

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Любопытно, что на сегодняшний день Moody’s, а также международные агентства Fitch и Standard & Poor's не могут выносить официальное решение о дефолте, поскольку ранее все три компании отозвали свои рейтинги у РФ. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

«Штаб-квартиры этих агентств находятся в США и Великобритании, власти которых запретили зарегистрированным в своих странах компаниям оказывать России услуги по присвоению рейтингов её долговых обязательств. Поэтому агентства покинули Россию, отозвав все кредитные рейтинги российских эмитентов», — отметила собеседница RT.

Валютные ориентиры

Слабая реакция рубля и фондовых индексов на сообщение Moody’s о «дефолте» также может быть связана с низкой активностью спекулянтов на российском финансовом рынке. Таким мнением в беседе с RT поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, в связи с ограничениями Центробанка на движение капитала многие инвесторы заняли выжидательную позицию, поэтому рынок стал меньше реагировать на многие экономические и геополитические события.

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«При этом в пользу укрепления рубля сейчас играет ряд факторов. Спрос на валюту со стороны импортёров остаётся низким, поскольку поставки товаров из-за рубежа упали на фоне санкций и нарушения логистических цепочек. В то же время высокие цены на нефть формируют большую выручку экспортёров, которые потом обменивают её на рубли», — отметил эксперт.

В свою очередь, россияне тоже начали активнее продавать доллары и евро после того, как банки стали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов. Тем временем «Газпром» продолжает поставлять газ в Европу за рубли, что способствует укреплению российской валюты к европейской, добавил Антонов.

Как предположил в разговоре с RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, в текущих условиях курс доллара на Московской бирже может опуститься до 50 рублей в ближайшее время. Впрочем, в дальнейшем показатель вернётся к уровню 60—70 рублей, уверен специалист. Похожей оценки придерживается и Артём Деев.

«Ситуация на валютном рынке может поменяться, поскольку импорт уже начинает понемногу расти. Компании налаживают новые логистические схемы, развивается программа параллельного импорта. Стоит предполагать, что за счёт этого к концу лета курс постепенно вернётся к уровню выше 70 рублей за доллар, в чём крайне нуждаются отечественные компании-экспортёры и бюджет», — заключил Деев.