«Никаких оснований нет»: что стоит за заявлениями о «дефолте» в России

В России нет никаких оснований для объявления дефолта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва ещё в мае провела платёж по внешнему долгу, но западные посредники отказались доводить средства до кредиторов. По мнению специалистов, текущая ситуация по большей части носит не экономический, а информационно-политический характер: Запад пытается организовать в России искусственный дефолт, чтобы доказать эффективность собственных санкций. Впрочем, нынешнее положение дел не отразится на гражданах и бизнесе, уверены аналитики. Более того, Россия не отказывается от своих долговых обязательств и готова рассчитываться с инвесторами в рублях.

В Кремле считают абсолютно неправомерными утверждения о наступлении дефолта в России. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Ещё в мае в валюте необходимый платёж (по внешнему долгу. — RT) был совершён, а тот факт, что Euroclear (бельгийская компания, оказывающая банковские и страховые услуги. — RT) удержал эти деньги, не довёл их до получателя, — это уже не наши проблемы. Никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул Песков.

Аналогичную позицию озвучили и Министерстве финансов России. Как сообщила пресс-служба ведомства, РФ не отказывалась от выполнения своих долговых обязательств и заблаговременно выплатила купон по еврооблигациям. В свою очередь, международные расчётно-клиринговые системы получили средства, но не довели их до инвесторов.

«Действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты», — добавили в Минфине.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о наступлении технического дефолта в России. По данным издания, 26 июня истёк льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по российскому внешнему долгу.

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Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Россия сталкивалась с такой ситуацией в 1998 году, когда на фоне экономических проблем и полного исчерпания резервов Центробанка на 90 дней приостановила выплаты по внутренним долгам. Впрочем, даже в этих условиях Москва продолжала исполнять свои международные обязательства.

«Это был дефолт именно по рублёвому долгу, то есть по номинированным в рублях облигациям ГКО и ОФЗ, хотя среди владельцев этих ценных бумаг было немало иностранцев. Тот дефолт привёл к полному развороту экономического курса, нацеленному на то, чтобы Россия рассчиталась с кредиторами в полном объёме и перестала жить в долг, что впоследствии и произошло», — рассказала RT ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Дефолт по внешнему долгу страна объявляла ещё в 1918 году. Тогда глава советского правительства Владимир Ленин подписал Декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царской России. Как объясняют эксперты, после произошедшей социалистической революции большевики отказались платить по долгам «другого государства».

«Конечно, текущую ситуацию нельзя сравнивать с той, что была 104 года назад. Сейчас правительство не отказывается от обслуживания госдолга и, напротив, изыскивает все доступные возможности для того, чтобы кредиторы получили свои средства», — отметил в беседе с RT ведущий экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров.

«Объявлять о дефолте некому»

Поясним, что Россия занимает денежные средства у других стран с помощью государственных облигаций. В частности, речь идёт о так называемых евробондах, которые номинированы в валюте и представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством. Инвесторы покупают выпущенные Минфином РФ ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Таким образом держатели гособлигаций поддерживают экономику страны.

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В конце февраля США, Евросоюз и ряд других стран заблокировали почти половину золотовалютных резервов России на общую сумму $300 млрд. В результате международные рейтинговые агентства резко снизили кредитный рейтинг РФ и предупредили о риске наступления дефолта в стране.

На определённое время Соединённые Штаты разрешили Москве рассчитываться по долгам в валюте, но только новыми деньгами, а не заблокированными. Впрочем, с 25 мая Вашингтон прекратил действие лицензии, которая позволяла России расплачиваться с американскими кредиторами в долларах.

Одновременно лондонский Citibank отказался исполнять функции платёжного агента по российским евробондам, и Минфин России решил погашать внешний долг через Национальный расчётный депозитарий (НРД). Но уже в начале июня Евросоюз ввёл санкции против НРД.

27 мая Россия должна была выплатить купонный доход по еврооблигациям на общую сумму около $100 млн. Минфин стал действовать на опережение и исполнил обязательства по этим выплатам 20 мая — за пять дней до истечения срока генеральной лицензии США. Тем не менее инвесторы так и не получили предназначенные им деньги, и у России было 30 дней отсрочки для погашения долга.

РИА Новости

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Вместе с тем для официального объявления технического дефолта необходимо соблюсти ряд юридических процедур, а сделать это сейчас непросто. Таким мнением в комментарии RT поделился портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев.

«Во-первых, решение о дефолте должны выносить рейтинговые агентства, а они уже не работают с российскими рейтингами из-за санкций. То есть объявлять о дефолте некому. Во-вторых, для объявления дефолта требуется согласие 25% держателей облигаций, а также обращение их к платёжному агенту. В данном случае это НРД, и он находится под санкциями», — объяснил Дорофеев.

По мнению Натальи Мильчаковой, иностранные владельцы евробондов должны будут обращаться в российские суды с требованием объявить дефолт РФ. Впрочем, в текущих условиях это будет затруднительно для инвесторов, считает аналитик.

«Символический характер»

Любопытно, что Bloomberg называет текущую ситуацию «мрачной вехой в процессе превращения страны в экономического изгоя». При этом, как утверждают в самом издании, «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян».

По мнению Алексея Фёдорова, говорить о реальном техническом дефолте можно было бы при отсутствии у России денег на погашение выплат, но у Москвы сегодня есть все необходимые средства для выполнения обязательств. Тем временем оплата в иностранной валюте не может пройти именно из-за нежелания принимающей стороны открыть для этого свою финансовую инфраструктуру, подчеркнул специалист.

«Естественно, когда финансовое положение заёмщика не соответствует дефолту, то все последствия такого события носят не экономический, а скорее информационно-политический характер. Поэтому и гражданам, и российскому бизнесу на это не стоит обращать внимания», — уверен Алексей Фёдоров.

Как полагает эксперт, США и ЕС своими действиями пытаются организовать в России искусственный дефолт. Таким образом Запад хочет решить для себя две приоритетные задачи, считает экономист.

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«Первая — показать, что итогом экономической войны против России стал дефолт. Вторая — окончательно разорвать дипломатические отношения между Москвой и Европой. Потому что если дело дойдёт до судов и кросс-дефолта по внешнему госдолгу России, то следующим шагом может стать изъятие собственности, в том числе дипломатической», — объяснил Фёдоров.

Впрочем, даже официальное объявление дефолта не дало бы нужных результатов, уверен Дмитрий Дорофеев. По его словам, Россия не отказывалась от права на суверенный иммунитет, поэтому зарубежные суды не могут вынести решение о конфискации какого-либо имущества или активов страны.

По заявлению Минфина, Россия уже предложила инвесторам новый механизм расчётов по внешним обязательствам — в рублях. Соответствующий указ ранее подписал президент Владимир Путин. При этом, как полагает Алексей Фёдоров, российское правительство попытается оспорить действия западных посредников, которые отказались доводить средства в валюте до держателей облигаций.

«Нужно доказывать незаконность этих действий. Чем больше людей в мире поймут, как именно США и ЕС пытаются организовать в России дефолт, тем сложнее Западу будет продолжать свою линию в дальнейшем», — заключил Фёдоров.