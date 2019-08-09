Имперские облигации: во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён. Об этом говорится в запросе французского депутата Франсиса Веркамера, с текстом которого ознакомился RT. Между тем ещё в 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Москва обязалась выплатить $400 млн французским вкладчикам. Однако, по словам депутата, «через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег» и остаются «потерпевшими». Как подчеркнули опрошенные RT эксперты, с точки зрения международного права вопрос был окончательно закрыт на уровне правительств двух стран, а потому никаких финансовых претензий в отношении Москвы быть не может.

Французскому правительству следует обратить внимание на права французских держателей облигаций, выданных Россией во второй половине XIX — начале XX веков. Об этом говорится в запросе депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера, направленном министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену.

Как отмечается в документе, с текстом которого ознакомился RT, французские граждане присоединились к займам, выданным России для модернизации экономики в XIX веке. Однако впоследствии эти долги были аннулированы советской властью, подчёркивает депутат, а французские граждане якобы так и «остаются потерпевшими».

Напомним, в 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. Французские инвесторы в течение трёх последующих десятилетий вложили в них около 15 млрд франков (что эквивалентно современным €53 млрд).

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с RT подчеркнул, что инвестиции Франции в российские предприятия в конце XIX века объяснялись не только экономическими причинами, но и геополитическими.

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РИА Новости

«В последней четверти XIX века сложились такие геополитические условия в рамках Европы, что Франция, в политическом плане стремясь обеспечить себе безопасность, пошла на беспрецедентное по тому времени сближение с Россией ввиду германской угрозы, особенно после Франко-прусской войны. Поэтому в начале 90-х годов XIX века был заключён военно-политический союз, но и, поскольку российская экономика была на подъёме и требовались кредиты, было вполне разумно вкладывать в нашу страну», — отметил эксперт.

Некоторые вкладчики из Франции даже успели получить прибыль. Однако в 1918 году возглавлявший советское правительство Владимир Ленин подписал Декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств. В связи с этим главы европейских государств направили правительству РСФСР протесты. Советская Россия выдвинула встречные претензии о необходимости оплатить ущерб, который нанесли республике французские интервенты во время Гражданской войны.

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Кроме того, Ленин подчёркивал, что готов выплатить долги в обмен на заключение мира и признание советской власти другими странами.

«Мы готовы заплатить все долги Франции и другим государствам, лишь бы мир был на деле, а не на словах формально подписан и утверждён правительствами Англии, Франции, Соединённых Штатов, Японии, Италии», — заявлял глава правительства Советской России.

Однако Франция не приняла такие условия и продолжила поддерживать белогвардейцев. Переговоры возобновились в 1980-е. В 1997 году Москва и Париж всё же заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Между тем Франсис Веркамер в своём запросе утверждает, что выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг.

«Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей (облигаций. — RT) продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими. Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций», — указывается в документе.

В своём запросе министру по вопросам государственной службы и бюджета он подчёркивает, что потомки инвесторов хотят разъяснить, какие меры французское правительство готово принять, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность и окончательно разрешить эту тяжбу».

Вопрос был окончательно урегулирован

Вопрос о возврате вложенных средств французские потомки вкладчиков поднимали и раньше. Так, в июле 2018 года СМИ сообщили о намерении около 400 тыс. французов добиться от России выплат в размере €30 млрд по облигациям царских времён. Свои претензии они аргументируют тем, что «Россия давно не банкрот».

Однако ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с RT подчеркнул, что вопрос о выплатах России французским держателям облигацией был окончательно решён договором, подписанным двумя государствами в 1997 году.

«Этот вопрос был окончательно урегулирован на уровне правительств двух стран. Но во Франции есть несколько ассоциаций таких вкладчиков, которые всё время требуют, недовольны и рассчитывают дополнительно получить от России определённые суммы. Но этот вопрос закрыт, к нему никто не будет возвращаться, несмотря на просьбы со стороны каких-то общественных организаций. Так что здесь с юридической точки зрения никаких перспектив у этих людей, которые обращаются во французские органы власти, нет», — сообщил эксперт.

Кроме того, ранее в Министерстве экономики и финансов Франции также заявили, что споры между двумя государствами были устранены и Париж воздерживается от любых требований к Москве по этому вопросу.

«Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу русских займов были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами», — сообщили в ведомстве.

При этом в министерстве считают, что заключённый договор не позволяет лишить «французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования».

Национальное собрание Франции

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«Приняла на себя все обязательства»

С точки зрения международного права вопрос о каких-либо дальнейших выплатах со стороны России закрыт, подчеркнул в разговоре с RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

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«После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времён были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть (например, кто-то не признаёт этого соглашения), они адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством. К этому вопросу возврата юридически быть не может», — подчеркнул эксперт.

Между тем вопрос о выплате долгов царских времён ранее регулировался не только между Россией и Францией. Так, ещё в 1986 году глава советского правительства Михаил Горбачёв подписал с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер соглашение об урегулировании госдолга дореволюционной России. Королевство обязалось выплатить своим подданным, владевшим облигациями Российской империи, компенсации за счёт реализации 5,5 т золота Николая II, хранившегося в одном из английских банков.

Кроме того, в 2017 году Россия погасила долг перед Боснией и Герцеговиной, который стал последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным государством-кредитором.