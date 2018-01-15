СМИ: Около 400 тысяч французов намерены добиться от России выплат по облигациям царских времён
Как отмечается, они аргументируют свои претензии тем, что «Россия давно не банкрот».
В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск обеспеченных золотом гособлигаций. По данным радиостанции, французские инвесторы вложили в проект около 15 млрд франков (€53 млрд), однако только часть из них смогли получить прибыль.
В 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе выплат царских долгов, а в 1997 году Москва и Париж заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи.
Ранее сообщалось, что Россия погасила долг перед Боснией и Герцеговиной, который стал последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным государством-кредитором.