СМИ: Около 400 тысяч французов намерены добиться от России выплат по облигациям царских времён

Около 400 тыс. французов намерены добиться от России выплат по облигациям царских времён около €30 млрд. Об этом сообщает радио RFI со ссылкой на потомков французских вкладчиков.

Как отмечается, они аргументируют свои претензии тем, что «Россия давно не банкрот».

В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск обеспеченных золотом гособлигаций. По данным радиостанции, французские инвесторы вложили в проект около 15 млрд франков (€53 млрд), однако только часть из них смогли получить прибыль.

В 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе выплат царских долгов, а в 1997 году Москва и Париж заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской империи.

Ранее сообщалось, что Россия погасила долг перед Боснией и Герцеговиной, который стал последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным государством-кредитором.