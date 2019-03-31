«Оказались впереди Европы»: какую роль сыграла Россия в разгроме империи Наполеона Бонапарта

205 лет назад Париж капитулировал перед войсками Шестой коалиции. Эскадроны кавалерии во главе с российским императором Александром I торжественно вступили во французскую столицу. Спустя неделю Наполеон I отрёкся от престола и отбыл в ссылку. Историки отмечают, что в 1812 году Россия боролась с армией императора французов фактически в одиночку, истощив свои людские и материальные ресурсы. Однако, по словам экспертов, благодаря искусной «скифской тактике» и мужеству русских солдат страна смогла поставить победную точку в этом противостоянии и занять ведущие позиции в системе международных отношений в первой половине XIX века.

Наполеон Бонапарт (при рождении — Буонапарте) родился 15 августа 1769 года на острове Корсика в семье мелких аристократов. Образование он получил в кадетской школе Бриен-ле-Шато и Парижской военной школе. В юности Наполеон был корсиканским националистом, но за время учёбы полностью изменил свои взгляды, став патриотом Франции. После смерти отца, оставившего семье большие долги из-за неудачного предпринимательства, Наполеон, будучи младшим лейтенантом артиллерии, некоторое время влачил практически нищенское существование. Он даже подумывал записаться в русскую армию, где мог рассчитывать на гораздо большее жалование, чем во Франции, однако отказался от этой идеи из-за перспективы понижения в звании.

После начала Великой французской революции Наполеон поддержал повстанцев. Через некоторое время он получил звания капитана и батальонного командира. А в 1793 году за успешные действия под Тулоном стал бригадным генералом. Два года спустя, расстреляв из пушек сторонников монархии на улицах Парижа, Наполеон был произведён в дивизионные генералы и вскоре возглавил французские войска в Италии. Бонапарту удалось одержать ряд побед и вытеснить с Апеннинского полуострова австрийцев. В дальнейшем он захватил Мальту и Египет, но покорить Сирию ему не удалось.

Наполеон Бонапарт во время похода в Верхнюю Италию. Napoleon Bonaparte, 1796—1797

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Пока Бонапарт воевал на востоке, русско-австрийская армия под командованием Александра Суворова в 1799 году разгромила французские войска в Италии, сведя на нет все наполеоновские достижения. Париж погрузился в глубокий политический кризис. Воспользовавшись ситуацией, Бонапарт устроил переворот и в качестве первого консула сконцентрировал в своих руках всю полноту исполнительной власти. Фактически возглавив Францию, Наполеон снова вытеснил австрийцев из Северной Италии, а также провёл административную, финансовую и образовательную реформы. Он создал в стране мощные спецслужбы и ввёл цензуру.

В 1802 году Бонапарт через сенат добился для себя пожизненных полномочий. Наполеон попытался сделать французскую экономику ведущей в Европе и усилить позиции Парижа в колониях, однако, натолкнувшись на противодействие со стороны Англии, потерпел ряд поражений. Его проекты в Америке и Индии завершились провалом, а Лондон не собирался уступать пальму экономического первенства. Не имея возможности добиться превосходства над Англией на море, Бонапарт захватил принадлежавшее британскому королю германское герцогство Ганновер. В 1804 году во Франции вступила в силу новая Конституция, согласно которой Наполеон объявлялся императором страны.

Единая Европа

В 1805 году Австрия, Англия, Неаполь, Россия и Швеция объединились против союза Франции и Испании. Так возникла антинаполеоновская коалиция — третья по счёту. 2 декабря 1805-го французы разбили русско-австрийскую армию при Аустерлице. Наполеон заключил мир с Австрией и захватил Неаполь. В следующем году Бонапарт сделал своего брата Людовика королём Голландии. Германские государства он объединил в марионеточный Рейнский союз.

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В том же году Франция напала на Пруссию, на помощь которой пришла Россия. Битва при Эйлау, в которой французская армия противостояла русско-прусским войскам, никому не принесла решающего преимущества. Это был первый за долгое время случай, когда Наполеон не сумел добиться победы в сражении. Однако 14 июня под Фридландом Бонапарт всё же смог разбить русскую армию.

«Российская империя, как и другие великие державы, была обеспокоена политикой и безудержной экспансией молодого французского императора Наполеона в Европе и его претензиями на мировое господство, именно поэтому она приняла участие в антинаполеоновских коалициях. Вскоре стало ясно, что русские войска были единственной силой, способной противостоять Наполеону на континенте», — рассказал в интервью RT военный историк доктор исторических наук Виктор Безотосный.

Из польских владений Пруссии Наполеон создал Великое герцогство Варшавское. 7 июля 1807 года Франция и Россия заключили Тильзитский мир. Александр I признал завоевания Наполеона и Рейнский союз, вывел войска из Молдавии и Валахии, пообещал не препятствовать действиям Франции на Ионических островах и в соответствии с секретным соглашением одобрил присоединение России к континентальной блокаде Великобритании. Вернувшись во Францию, Наполеон стал вести себя ещё более деспотично и ликвидировал последние ограничения своей власти. Он захватил Португалию и Испанию, а в 1809 году разгромил Австрию, лишив её выхода к Адриатическому морю и Галиции. Под властью Наполеона оказалась большая часть Европы. Однако в самой Франции тем временем нарастали экономические проблемы. Решая их, Бонапарт усиливал эксплуатацию зависимых территорий.

«Скифская тактика»

Несмотря на Тильзитский мир, отношение к Франции в России было прохладным. Дворянство считало условия договора унизительными. Наполеону, пытавшемуся закрепить свой статус монарха браком с кем-то из представительниц европейских императорских фамилий, дважды отказали в руке сестёр Александра I. Российский экспорт из-за континентальной блокады резко сократился, и в конечном итоге империя начала торговать с британцами через нейтральных посредников. Формально это было не запрещено, но сильно раздражало Наполеона. Бонапарт считал Россию главным препятствием на пути к континентальному господству. В беседах со своим окружением он обещал «раздавить» непокорную империю. Наполеон решил восстановить под своим контролем Речь Посполитую, отобрав у Санкт-Петербурга западнорусские и прибалтийские территории, отошедшие к России в XVII—XVIII веках.

К 1812 году Бонапарт мобилизовал против России армию численностью свыше 600 тыс. человек (ещё несколько сот тысяч солдат он оставил на других фронтах, в крепостях и во Франции). Россия могла выставить против него, по разным данным, от 400 тыс. до 500 тыс. военных (включая иррегулярные войска). В то же время, по словам Виктора Безотосного, поражения заставили политическое руководство России провести анализ неудачных кампаний и взяться за реформирование армии, централизовав систему управления войсками.

23—24 июня 1812 года французская армия начала переправу через пограничные реки Неман и Буг на российскую территорию. 28 июня была занята Вильна. По мнению ряда историков, Наполеон рассчитывал, что сможет разбить русских в генеральном сражении на границе и мгновенно завершить войну. Однако он прогадал: российская армия начала отступать вглубь своей территории. Некоторое время французские и русские силы маневрировали в Белоруссии и Прибалтике. 16—18 августа французы, по численности превосходившие русских в полтора раза, смогли оттеснить российскую армию от Смоленска. Сам город сгорел. 19 августа в бою у Валутиной горы русские войска, формально проиграв и оставив свои позиции, нанесли французам огромный ущерб. Наполеон попытался предложить Александру I мир на своих условиях, но царь даже не удостоил его ответом.

«Скифская тактика действий против Наполеона была разработана и продумана заранее. Военачальники Бонапарта рекомендовали ему после взятия Смоленска на время отступить. Но французский император решил двинуться к Москве. Это было заведомо проигрышное решение», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко.

После отхода из Смоленска главнокомандующим русской армией был назначен опытный генерал Михаил Кутузов. 7 сентября он дал генеральное сражение Наполеону у деревни Бородино. Силы сторон были примерно равны (130—135 тыс. у французов против 110—130 тыс. у русских), однако более 30 тыс. русских ополченцев были вооружены только пиками. Французы прорвали левый фланг российской армии и потеснили её в центре позиций, но перейти в решающее наступление не смогли. Русские войска организованно отошли.

13 сентября на военном совете в деревне Фили Кутузов принял решение ради сохранения армии оставить Москву. На следующий день в город вошли французы. При этом возник сильный пожар, о причинах которого историки спорят до сих пор. Одни считают его результатом действий русских диверсантов, другие связывают с грабежами, устроенными французскими мародёрами. Наполеон хотел двинуться из Москвы на Санкт-Петербург, однако окружение убедило императора в том, что это нецелесообразно в преддверии зимы. За три недели Бонапарт направил Александру I три предложения мира. Отправляя последнее, он сказал посланнику: «Мне нужен мир, он мне нужен абсолютно во что бы то ни стало, спасите только честь». Однако российский царь молчал.

Адольф Нортен. Отступление Наполеона из Москвы

Из-за мародёрства и насилия против французов быстро поднялся весь народ. Люди массово вливались в ряды ополчения и партизанские отряды. Москва была практически окружена русскими силами. Наполеон начал терять стратегическую инициативу, и французская армия покинула город.

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Бонапарт планировал отступать через южную часть страны, однако в ходе сражения под Малоярославцем российская армия заблокировала этот путь. Наполеону пришлось отступать по разорённой Старой Смоленской дороге под постоянными ударами партизан. Из-за отсутствия провианта и потери оружия часть армии Бонапарта превратилась в неуправляемую толпу, началось массовое дезертирство.

26—29 ноября в сражении при Березине Наполеон потерял около 35 тыс. человек (против 4—8 тыс. потерь российской армии), однако смог бежать. Из более чем 600-тысячной французской армии, вторгнувшейся в Россию, вернулись около 30—60 тыс. человек. Войска Наполеона были практически полностью уничтожены.

«В 1812 году Россия боролась в одиночку против сил всей Европы и, истощив свои людские и материальные ресурсы, всё-таки смогла победить», — отметил Виктор Безотосный.

По словам Леонида Ляшенко, в России Наполеон потерял кавалерию, артиллерию и свою старую гвардию.

«Ему пришлось набирать армию практически с нуля, и французские войска утратили свой былой дух», — подчеркнул эксперт.

«Победная точка»

Вернувшись во Францию, Наполеон приступил к срочному набору в армию молодёжи, переводу в действующие войска бойцов национальной гвардии и отзыву сил, действующих в Испании. Русские тем временем вступили на подконтрольные ранее Бонапарту польские и германские земли. Дальнейшие события в российской историографии обычно называют Заграничным походом, а в западной — Войной шестой коалиции. Весной 1813 года Наполеон смог выставить против 69 тыс. русских и 54 тыс. прусских солдат 180-тысячное войско.

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28 апреля скончался Михаил Кутузов. Его место занял генерал Пётр Витгенштейн. В начале мая Бонапарт смог оттеснить русско-прусские войска за Эльбу, после чего Витгенштейна на посту главнокомандующего сменил Михаил Барклай-де-Толли, который начал изматывать противника, не давая ему генерального сражения. Наполеон запросил у союзников перемирия, что впоследствии назвал одной из самых больших ошибок в своей жизни. Летом к антифранцузской кампании активно присоединись Англия, Швеция и Австрия. Кроме того, из России в Европу прибыли мощные резервы, благодаря чему численность русской армии возросла до 175 тыс. человек.

«Основную роль в коалиции играли Россия, Австрия и Пруссия. Британия преимущественно оказывала им финансовую поддержку», — уточнил Леонид Ляшенко.

Александр Зауервейд. Битва под Лейпцигом

В августе союзники, разделённые на несколько армий, одержали ряд побед. Наполеон, постоянно перемещавшийся между фронтами, окончательно изнурил свою армию. 16—19 октября состоялось крупнейшее на тот момент в истории человечества сражение — Битва народов под Лейпцигом. Наполеон был разбит и отступил во Францию. В январе — марте 1814-го он смог нанести несколько тактических поражений союзникам. Однако 29 марта союзная армия атаковала Париж. Началось кровопролитное сражение, исход которого был предопределён. 31-го числа в два часа ночи столица Франции капитулировала. 6 апреля Наполеон отрёкся от престола. Попытка взять реванш в 1815 году не принесла ему успеха.

«Александр I очаровал Францию. Он категорически запретил любое мародёрство и пообещал французам, что подарит им мир. В дальнейшем на Венском конгрессе, определившем систему мировых международных отношений на несколько десятилетий вперёд, российский император оказался впереди Европы всей. Россия получила то, что хотела, — земли в Польше и мир на западных границах», — рассказал Ляшенко.

По словам Виктора Безотосного, в 1813—1814 годах Россия сражалась за всю Европу.

«Россия смогла привлечь под знамёна антинаполеоновской коалиции все европейские народы и поставить в Париже победную точку, ставшую пиком военной славы страны. Именно действия её армии, составлявшей костяк сил коалиции и самую боеспособную часть союзников, стали первопричиной поражения Наполеона. Организатором и бесспорным лидером антинаполеоновской коалиции являлся Александр I. Роль России в системе международных отношений оказалась ведущей на значительный период первой половины ХIХ столетия», — подытожил Безотосный.