Потерянную Наполеоном при Ватерлоо треуголку продали на аукционе
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Как сообщает Le Figaro, головной убор императора после поражения французов подобрал голландский драгун Арну ван Зёйлен ван Нейевелт.
За 200 с небольшим лет у треуголки, кроме самого Наполеона, было семь владельцев.
Отмечается, что всего Наполеон за жизнь сменил около 120 шляп. Подлинность 19 из них, дошедших до наших дней, не вызывает сомнений у специалистов.
Ранее сообщалось, что в США найден утерянный бюст Наполеона работы Родена.