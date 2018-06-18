Потерянную Наполеоном при Ватерлоо треуголку продали на аукционе

Треуголку, которую французский император Наполеон потерял в битве при Ватерлоо в 1815 году, продали на аукционе за €350 тыс.

Как сообщает Le Figaro, головной убор императора после поражения французов подобрал голландский драгун Арну ван Зёйлен ван Нейевелт.

За 200 с небольшим лет у треуголки, кроме самого Наполеона, было семь владельцев.

Отмечается, что всего Наполеон за жизнь сменил около 120 шляп. Подлинность 19 из них, дошедших до наших дней, не вызывает сомнений у специалистов.

Ранее сообщалось, что в США найден утерянный бюст Наполеона работы Родена.