«Бессмертные Отечеству заслуги»: 205 лет назад Александр I издал манифест об окончании войны 1812 года

6 января 1813 года Александр I издал манифест об окончании Отечественной войны. «Непобедимая» Великая армия Наполеона, ступившая на русскую землю в июне 1812 года, за полгода была полностью разбита. Враг, оставивший после себя разорённые города и сожжённые деревни, был бесславно изгнан за пределы Российской империи. Какой ценой досталась победа над «корсиканским чудовищем» и что она принесла России — в материале RT.

В канун Рождества 1813 года пришла долгожданная счастливая весть: 6 января в освобождённом Вильно Александр I издал манифест об окончании Отечественной войны. Содержащиеся в нём благодарности Богу за дарованную победу зачитывали на проповедях: «Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно собственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать? Не отнимая достойной славы ни у главнокомандующего над войсками нашими, знаменитого полководца, принёсшего бессмертные Отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни вообще у сего храброго нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих».

Так говорилось в манифесте. Но каковы в действительности итоги кровопролитной войны?

Разорительная война

Согласно надписи на Главном монументе русским воинам, установленном на Бородинском поле в 1838 году, при Бородине 185 тыс. французских солдат и офицеров сражались против 120 тыс. русских. На памятнике также зафиксировано, что Наполеон в этой битве потерял до 60 тыс. человек, а потери русской армии составили 45 тыс.

Главный монумент, установленный на Бородинском поле в 1838 году

© www.planetadorog.ru

После многочисленных пополнений обеих армий к окончанию войны Наполеон потерял на полях сражений до 570 тыс. человек. Потери русских войск составили около 300 тыс.

При этом многие русские солдаты, как и французы, стали жертвами суровой зимы, обморожений и болезней.

Генерал Николай Муравьёв-Карсский так описывает преследование Наполеона: «Ноги мои болели ужасным образом, у сапог отваливались подошвы, одежда моя состояла из каких-то синих шаровар и мундирного сюртука, коего пуговицы были отпороты и пришиты к нижнему белью; жилета не было, и всё это прикрывалось солдатской шинелью с выгоревшими на биваке полами, подпоясался же я французскою широкою кирасирскою портупеей, поднятою мною на дороге с палашом, которым я заменил мою французскую саблю».

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Незадолго до финальной битвы на Березине во время переправы Наполеона британский представитель при ставке Кутузова Роберт Вильсон засвидетельствовал: «Погода всё ещё страшно холодная — 25 градусов мороза. От русской армии почти ничего не осталось».

Русская армия выдвигалась на запад в составе 130 тыс. человек. До конечного пункта — Вильно — дошли 27 тыс. Наполеону же удалось вывести из Москвы 100 тыс. солдат, а Неман в декабре 1812 года перешли только около 30 тыс. французов.

Материальные потери России также были огромными. По линии боевых действий все города, сёла и деревни были разорены и большей частью сожжены. По данным Министерства финансов, расходы на войну равнялись 157,5 млн рублей, а убытки населения составили 200 млн рублей.

Последующее восстановление городов растянулось на несколько лет и потребовало больших затрат. Например, на восстановление Москвы в 1813 году было выделено 5 млн рублей, которые было приказано использовать на отделку погоревших каменных домов, находившихся «на примечательных и видных местах, дабы оные дома не делали городу безобразия».

«Мзда от Бога»

Вместе с победой над Наполеоном должна была бы измениться и жизнь крепостных крестьян. Простой народ ожидал свободы как награды за своё бесстрашное сопротивление французским захватчикам, храброе и покорное перенесение многочисленных лишений. В итоге после завершения войны крестьяне во многих губерниях отказывались признавать власть господ.

Опасаясь бунта, правительство приказало ещё до окончания войны начать забирать у крестьян оружие. По предложению Кутузова его выкупали за пять рублей (столько же стоила корова). Однако крестьяне не спешили разоружаться, и только к июлю 1814 года, после многочисленных инспекторских поездок, сбор оружия был завершён.

Крестьяне, 1881 год

© memotest.ru

Но вместо одной большой награды в виде отмены крепостного права власти решили сделать народу несколько маленьких подарков. Манифестом Александра I от 30 августа 1814 года (в котором прозвучали слова «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду свою от Бога». — RT) отменялись рекрутские наборы на 1814 и 1815 годы, крестьянам прощались недоимки и штрафы со всех видов платежей.

Многие крестьяне не поверили, что эти уступки и есть награда за их храбрость и самоотверженность, они были уверены, что «добрый царь» даровал им волю, но помещики это скрывают. В итоге в российских губерниях стали вспыхивать крестьянские восстания, которые, однако, быстро подавлялись.

Смена мировоззрения

Отечественная война и последовавшие за ней заграничные походы русской армии с союзниками, завершившие разгром армии Наполеона и освободившие страны Западной Европы, перевернули мировоззрение большей части русского общества.

Просвящённое дворянство, соприкоснувшееся с европейской действительностью, осознало всю отсталость России и разрыв между внешним величием империи и ретроградностью основ её жизни.

Вновь на повестку дня встал вопрос об освобождении крепостных. Сражавшиеся бок о бок вместе с солдатами (вчерашними крестьянами) и видевшие отвагу партизан дворяне не могли мириться с существованием крепостного права.

Постепенно начали появляться тайные общества декабристов, в которых молодые люди обсуждали, какой должна быть Россия и как воплотить европейские идеи на родине, а также разрабатывали проекты по освобождению крестьян. Всё это привело к печально известному восстанию декабристов 1825 года, а властям понадобилось ещё полвека, чтобы осознать закостенелость существующего строя.

Священный союз

Однако обескураживающая победа над Великой армией Наполеона, главная роль в которой принадлежала России, сильно впечатлила Европу. Как никогда раньше выросло влияние России на европейские дела. Именно Александр I в ходе Венского конгресса 1814—1815 годов распределял «добычу» и решал, какой должна быть Европа после войны.

В то же время, рассматривая Наполеона как порождение французской революции, давшей ему возможность прийти к власти, державы-победительницы искали способ избежать революций в дальнейшем. В ходе Венского конгресса страны-победительницы решили сообща подавлять любое революционное выступление и для этой цели образовали консервативный Священный союз. Роль главного «жандарма Европы» в нём досталась России.

Венский конгресс. Жан-Батист Изабе. 1819 г.

Несмотря на то что Священный союз просуществовал лишь первые десять лет, Россия исправно выполняла свои обязанности до 1848 года, подавив не одну вспыхнувшую в Европе революцию. Только после поражения в Крымской войне в 1856 году правительство империи осознало необходимость перемен, а спустя ещё пять лет в России пали оковы крепостного права.