Сквозь века: в Москве прошла инаугурация Российско-французского фонда исторических инициатив

Торжественная церемония открытия Российско-французского фонда исторических инициатив состоялась в Москве. Организация была создана для сохранения памяти российских и французских солдат, погибших на территории двух стран во время военных конфликтов. Сотрудники фонда также занимаются укреплением связей между Москвой и Парижем, изучением общего прошлого и восстановлением исторической справедливости. В церемонии инаугурации принял участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, высоко оценивший усилия фонда по сохранению истории.

В понедельник, 22 октября, в Москве прошла торжественная церемония инаугурации Российско-французского фонда исторических инициатив. Эта организация была создана, в частности, для сохранения и увековечения памяти российских и французских солдат, погибших на территории двух стран во время войн прошлых веков, прежде всего в ходе Первой мировой войны и Отечественной войны 1812 года.

В число других целей фонда входят изучение общего прошлого России и Франции для «восстановления исторической памяти и справедливости как гаранта сотрудничества», укрепление российско-французских связей и расширение поля «народной дипломатии» через сотрудничество исследователей двух стран, а также открытие воинских мемориалов по результатам крупных поисково-исследовательских проектов. Первый такой монумент открыт в конце мая 2018 года.

В ходе торжественной церемонии были обозначены и будущие проекты фонда, в частности организация в 2019 году совместной работы экспертов российского Минобороны, Министерств культуры России и Франции по изучению Валутиной горы возле Смоленска, где проходили бои в августе 1812 года, а также обследование дна Семлёвского озера, в которое император Наполеон Бонапарт приказал сбросить десятки пушек и сокровища Московского Кремля во время отступления в 1812-м. Кроме того, на 2020 год намечено проведение археологических исследований, относящихся к периоду Крымской войны 1853—1856 гг.

В процедуре инаугурации приняли участие десятки гостей, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и главу фонда Пьера Малиновского. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, работа фонда по сооружению памятников павшим воинам особенно важна на фоне того, как во многих европейских странах идёт процесс разрушения таких монументов.

«В сегодняшних условиях очень важны инициативы, которые направлены на сохранение истории. Здесь показывали памятник нашим русским солдатам, который открылся во Франции. Этот памятник небольшой, он стоит у дороги, но во времена, когда памятники в Европе разрушают, создание пусть даже небольшого памятника — это очень здорово. Поэтому, конечно, подобная инициатива, подобная работа, во многом самоотверженная, заслуживает самой высокой оценки», — заявил Песков ТАСС на церемонии инаугурации.

В свою очередь, глава Российско-французского фонда исторических инициатив Пьер Малиновский рассказал, что в рамках грядущей работы по изучению Валутиной горы будут перезахоронены останки 150 российских и французских воинов, в том числе генерала Шарля Этьена Гюдена — друга Наполеона, получившего смертельное ранение в сражении у Валутиной горы и умершего в Смоленске.

«У нас тысячелетняя совместная история. Потому что Франция и Россия — это две самые красивые страны мира. Я француз, но я люблю Россию так же, как и Францию, — отметил Малиновский. — Люблю за многое — за историю, за культуру… За президента тоже, кстати, за президента Путина. И потому что у нас есть общая история».

Он отметил, что во время обеих мировых войн Россия и Франция «были вместе, бок о бок».

«Да, мы воевали во времена Наполеона, но потом мы снова стали друзьями, как раньше. Я думаю, что Франция и Россия могут реализовывать совместные проекты, тысячи проектов», — добавил он.

Добавим, что церемония инаугурации российско-французского фонда состоялась в преддверии первого Парижского форума мира, который пройдёт во французской столице 11—13 ноября 2018 года под патронажем президента Эммануэля Макрона.

Также в воскресенье, 11 ноября, в Париже состоятся торжественные мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Посетить Францию в связи с этим событием планируют многие мировые лидеры, включая российского президента Владимира Путина и главу Белого дома Дональда Трампа.