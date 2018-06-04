Пикассо, Морозов и «Трианонский диалог»: Марина Лошак рассказала о масштабных проектах Пушкинского музея

31 мая Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина отпраздновал день рождения — в этом году ему исполнилось 106 лет. В честь памятной даты посетителей попросили помочь собрать необходимую сумму на покупку нового экспоната — древнеегипетского магического жезла. Директор музея Марина Лошак в интервью RT рассказала, чем закончилась история со сбором средств, а также о грандиозных планах галереи, сотрудничестве с зарубежными партнёрами и «Трианонском диалоге».

— К дню рождения музея вы организовали сбор средств на приобретение древнеегипетского магического жезла. Зачем вам понадобился этот экспонат? И удалось ли собрать нужную сумму?

— Да, мы только-только в 106-й раз отпраздновали наш день рождения. И, действительно, к этому событию приурочили просьбу помочь в сборе средств на очень важный экспонат, абсолютно редчайший и уникальный. Это древний предмет, связанный с Египтом, со временем Среднего царства. В мире существует всего лишь десять подобных предметов. У нас уже есть магические жезлы в музее, их два. Но технология исполнения там совершенно иная.

Сбор средств — всегда очень трогательный момент. Ведь люди участвуют в нём независимо от того, насколько, скажем, тяжёл их карман. И, может быть, те, у кого мало денег и которые, тем не менее, готовы и хотят помочь — самые дорогие участники. Некоторые присылали 50 рублей, 40 рублей… в общем, небольшие деньги. Но для нас это было невероятно ценно.

Конечно, участие принимали и друзья музея, у которых было больше финансовых возможностей и которые предприняли серьёзные шаги для того, чтобы мы приобрели эти вещи. Сейчас мы ещё проводим подсчёты, но, я надеюсь, нам удалось это сделать ко дню рождения. Это очень приятно и важно — мы что-то все вместе сделали для музея, для его будущего, для его коллекции.

— Часто ли музеи выбирают такой путь — добровольного сбора средств?

— Вообще это достаточная редкость. А для нас по-настоящему, с каким-то окончательным результатом, — впервые, я сказала бы. Это очень приятно, спасибо.

— Если говорить о картинах — возможно, у вас есть картины-любимчики, которые вы бы хотели пригласить на «гастроли» в музей?

— Огромное количество. И мы стараемся потакать своим мечтам! Все выставки, которые мы так или иначе планируем или открываем, исходят из этого понимания необходимости получить вещи, показать их нашему зрителю. Ну и самим пожить с ними какое-то время. Поэтому у нас большие планы. Они очень разнообразные… Ведь мы универсальный музей, мы должны собой закрыть ниши интересов разных людей! Вот почему мы балансируем, показываем и старых мастеров, и древнее искусство, и модернизм, и современное искусство. Всё должно найти свое место в нашем музее.

Конечно, нам очень поможет завершение строительства музейного квартала: появится больше возможностей и для наших коллекций, которым не хватает места, и, конечно, для приглашённых проектов, что мы делаем вместе с партнёрами.

Но и сейчас, несмотря на то, что мы живем в ограниченном пространстве, мы очень плотно набиты искусством. И у нас довольно долгоиграющие планы сотрудничества с практически со всеми странами мира: скажем, мы уже планируем 2023-й год, когда откроется новое музейно-выставочное пространство, и новые издания, и галереи старых мастеров, и издания импрессионистов.

— Грандиозные планы.

— Да, большие. Вот, сегодня только у меня была встреча с испанским посольством, нашими огромными помощниками. Мы обсуждали будущие выставки Эль Греко и Гойи.

Вообще, должна сказать, что все посольства, все послы, все советники по культуре — наши домашние люди, мы со всеми очень дружим. Знаем их прекрасно лично, они наши большие помощники.

У нас очень тесное сотрудничество. Вот итальянский посол буквально сейчас придёт с супругой смотреть выставку Плесси.

Меньше чем через месяц мы откроем очередную замечательную итальянскую выставку старых мастеров, рассказывающую о временах Каналетто, Гварди, Беллотти и Тьеполы. Делаем эту выставку совместно с музеем Виченцы. Мы впервые соединим две коллекции, которые дополняют друг друга, и таким образом получим около 60-ти произведений искусства выдающихся мастеров того времени. А на 2020-й год запланирована впечатляющая выставка Арчимбольдо, его предшественников и последователей.

Всё время происходит органичное движение. Наши вещи очень много путешествуют и участвуют во всех важных проектах, и мы вместе с коллегами придумываем много общих проектов. Выставки, которые откроются ещё в этом году — большое тому подтверждение.

— А если говорить о Франции, её отношениях с Пушкинским музеем…

— Франция — наша партнёрская территория. Хотя бы потому, что музей обладает одной из лучших коллекций французского искусства. За пределами Франции — одной из лучших. Это связано не только с коллекцией импрессионистов и постимпрессионистов, но и вообще с коллекцией французского искусства с XVII по начало XX-го века.

На самом деле мы являемся амбасадорами Франции, посланниками французской культуры во всем мире: многие выставки, которые мы устраиваем за пределами России, связаны с французским искусством.

А наши ближайшие партнёры — не только ментально, но и на бумаге — Музей Орсе. Вот и сейчас мы готовимся принять участие в очень важной выставке Музея Орсе совместно с музеем Пикассо в Париже. Назвается она «Голубой и розовый период Пикассо». Естественно, мы в ней участвуем и даём вещь, которую вообще практически никогда не даём — «Девочку на шаре».

Мы сделали так, что имя Щукина знают теперь все во Франции и за её пределами. Та выставка побила все рекорды существования выставок во Франции. А вы знаете, сколько их там и какого они качества!

В 2020-м году мы откроем другую выставку и повторим подвиг Щукина. В этом случае — с Морозовым. Мы опять соединим наши две коллекции, расскажем о втором великом коллекционере.

Абсолютно аналогичное происходит на нашей территории. Вот только в этом году мы открываем три выставки, которые связаны с Францией и с Парижем в частности. Одна из них откроется 29-го августа, это небольшая, но очень редкая выставка, которая называется «Анатомия кубизма». Там мы покажем самое-самое начало поисков Пикассо в области кубизма, периода «Авиньонских девиц», когда появилась первая картина на эту тему. В разных музеях уже хотят получить этот проект в нашей аранжировке. А он словно является анонсом, я бы сказала, «большой французской осени. Потому что вслед за тем мы открываем выставку, которая называется «Салон баронессы Эттинген». Одна из очень редких и очень важных страниц в истории парижской школы, Парижа начала XX века.

А в главном здании 19-го ноября откроется выставка, которая называется «Пикассо и Хохлова». Мы вместе с музеем Пикассо в Париже впервые расскажем свою версию замечательной истории жизни Пикассо и Ольги Хохловой, расскажем про «русский след» в истории и биографии Пикассо. Про его жену, про их чудесного мальчика Поля, про его дружбу с Дягилевым, с Нижинским, со Стравинским. Про разные праздные движения. Про то, как это влияло на его искусство и как оно менялось вместе с ним. Я думаю, это будет чрезвычайно интересная история.

5 апреля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на экскурсии в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Слева — директор ГМИИ Марина Лошак

© Алексей Никольский / РИА Новости

— Уже хочется всё увидеть. Особенно Пикассо.

— Да, очень интересно. Причём мы хотим, чтобы большие вторжения театральные сопутствовали этому большому впечатлению. И уже договорились о партнёрстве с Большим театром и театром Станиславского и Немировича-Данченко.

— Что касается «Трианонского диалога» — совета, созданного в феврале этого года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона… Какова ваша роль в этом проекте?

— Это очень важная такая социокультурная организация, которая была создана во время визита Владимира Владимировича Путина в Париж по приглашению Макрона. Встреча произошла в Версале. Была оговорена необходимость институции, которая бы помогла соединить то самое важное, что нас объединяет: культуру, историю и всё, на чём строятся человеческие взаимоотношения.

Был создан орган, призванный объединять, прежде всего, используя инструменты человеческого диалога и культурного сотрудничества. Поэтому в эту организацию входят люди, которые призваны это делать и которые это уже делают. Это выдающиеся дипломаты, театральные деятели, связанные с кино, с театром, музейщики. Это я с русской стороны, это директор Версаля, с которым мы тоже в чудесных отношениях, с другой стороны. Это учёные, представители Академий искусств из Франции и из России.

И вот впервые, в рамках экономического форума, произошла большая организационная встреча. Она была необходима, чтобы выработать концепцию действий.

Я очень рада, потому что это то, что неизменно с нами. Что бы ни происходило за окном, какие-то зыбкие моменты — недопонимания, недоразумения, мифы, развеивание мифов… то, что сопутствует политике, но всегда отсутствует в партнёрских отношениях культурных институций или просто людей.

— Недавно в Пушкинском музее с успехом прошла выставка рисунков Климта и Шиле. А есть ли у музея дальнейшие планы относительно австрийской живописи?

— Конечно же, большие планы. Потому что, к сожалению, по сравнению с французами и итальянцами, австрийское искусство не так часто бывает в наших стенах. И в числе наних важнейших планов, безусловно, — взаимодействие с теми музеями, самыми большими и интересными, которые существуют на территории Австрии. Ближайший связан с музеем Альбертина, откуда, собственно, мы получили эту потрясающую коллекцию. Мы участвуем в очень важной выставке-ретроспективе Клода Моне, которая откроется в октябре 18-го года. Туда мы даем пять наших важнейших вещей Моне.

Параллельно в других пространствах этого музея откроется выставка Нико Пиросмани, Пиросманишвили, которая делается впервые в Австрии. Вообще его выставки за пределами Грузии – это большущая редкость. Мы помогаем добавить в коллекцию Пиросмани из русских собраний.

Марина Лошак в своём кабинете, переделанном архитектором Александром Бродским в рамках программы «Кабинет директора»

© Агентство городских новостей «Москва»

— Наверное, с такой программой вам даже не приходится предпринимать дополнительные усилия по привлечению новой аудитории…

— Мы всё равно делаем миллион шагов, чтобы расширить аудиторию. Но, вы знаете, её очень трудно сейчас нам привлекать: мы просто физически ограничены. Наше старое здание никогда не реконструировалось, не реставрировалось. Поэтому мы к нему с осторожностью относимся.

Но мы очень много думаем о молодой аудитории, у которой немного иные навыки смотрения, которая немного по-другому привыкла работать с искусством. Поэтому мы очень много занимаемся сегодняшним искусством.

Вот в понедельник мы открываем выставку Фабрицио Плесси. Она связана с медиаискусством: современное искусство вторгается в наши античные залы и вместе с ним начинает рефлексировать и говорить на тему античности. Это очень интересное вторжение.

Вслед за этим, одновременно с французской осенью, начинается японская осень. Сейчас идёт год обмена между Японией и Россией. А мы обожаем Японию и очень плотно работаем и в одну сторону, и в другую. Откроется выставка моего любимого японского художника Тадаши Кавамата. Это очень известный художник, который работает с образом человеческого одиночества и строит гнезда. Самый интересный проект — «Гнездо на Вандомской колонне».

— Яркий пример совмещения искусства старого и нового.

— Без этого сегодняшнему музею очень трудно жить. Потому что сегодняшнее искусство даёт возможность лучше понять старое искусство. Вот почему мы очень много думаем об этом.

— Как бы вы хотели изменить имидж Пушкинского музея?

— Честно говоря, я хотела бы, чтобы в целом он остался прежним. Но всё-таки поменялся в сторону сегодняшнего дня. То есть — в сторону большей открытости. К чему-то объединяющему, создающему ощущение музея как собственного дома. Без шор, без лишних запретов, без желания сохранить искусство и не дать возможность нарушить его покой. Вот: мне очень хотелось бы, чтобы покой искусства нарушался больше и больше! Потому что сегодняшний музей — это музей, создающий атмосферу, которая помогает возникающей между зрителем и объектом искусства энергии. Тот диалог, который между ними существует, и является целью сегодняшнего музея.

Полная версия интервью представлена на сайте RTД.