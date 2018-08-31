Американский лидер Дональд Трамп 11 ноября посетит Париж по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

«Участие президента в этом мероприятии подчеркнёт те жертвы, которые совершили американцы не только во время Первой мировой войны, но также в этом веке во имя свободы», — приводит ABC сообщение.

NEW: Pres. Trump to travel to Paris in November "to participate in a November 11 commemoration of the 100th anniversary of the armistice that ended the fighting in World War I," White House says. He will also travel to Ireland. https://t.co/y9aptFQXJopic.twitter.com/0HClpSL5UA — ABC News (@ABC) 31 августа 2018 г.

Отмечается, что глава государства в ноябре также отправится на саммит G20 в Аргентину.

«Саммит G20 станет возможностью для президента указать на его политику по укреплению экономического роста на международной арене, а также провести двусторонние встречи с другими лидерами ведущих мировых стран», — добавили в Белом доме.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин может отправиться в Париж 11 ноября на мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.