Трамп 11 ноября посетит Париж

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Американский лидер Дональд Трамп 11 ноября посетит Париж по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

«Участие президента в этом мероприятии подчеркнёт те жертвы, которые совершили американцы не только во время Первой мировой войны, но также в этом веке во имя свободы», — приводит ABC сообщение.

Отмечается, что глава государства в ноябре также отправится на саммит G20 в Аргентину.

«Саммит G20 станет возможностью для президента указать на его политику по укреплению экономического роста на международной арене, а также провести двусторонние встречи с другими лидерами ведущих мировых стран», — добавили в Белом доме.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин может отправиться в Париж 11 ноября на мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

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