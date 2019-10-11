Первый сигнал дефолта: 25 лет назад произошёл мощнейший обвал рубля в современной истории России

11 октября 1994 года курс доллара США на Московской бирже взлетел на 38,5% — с 2833 до 3926 рублей. Резкий обвал валюты спровоцировала неожиданная паника игроков финансового сектора — банков, предприятий и самих россиян. Неудачные попытки правительства начала 1990-х годов запустить рыночную экономику, безудержная инфляция и дефицит бюджета в 65 трлн рублей — всё это подтолкнуло страну к «чёрному вторнику». Как произошёл самый мощный валютный кризис за всю историю современной России — в материале RT.

Спустя три года после распада СССР российская экономика постепенно и болезненно переходила к рыночному механизму. В то время страна столкнулась с падением производства, галопирующей инфляцией, безработицей и резким ослаблением национальной валюты.

Страхи банкиров, предпринимателей и самих граждан постепенно переросли в панику и спровоцировали самый мощный обвал рубля за всю историю современной России. За один день курс доллара США вырос на 38,5% — с 2833 до 3926 рублей. Именно так 11 октября 1994 года в стране случился «чёрный вторник».

«Ситуация в российской экономике в 1994 году была непростой. В течение двух предыдущих лет были проведены ключевые рыночные реформы — либерализация цен и внешней торговли, малая и чековая приватизация. Страна ещё только начинала привыкать к жизни в условиях рынка», — вспоминает в разговоре с RT профессор кафедры экономики РЭШ Валерий Черноокий.

С помощью приватизации — передачи государственного имущества населению — руководство страны хотело резко нарастить долю частных собственников и снизить влияние госсектора на экономику. Между тем объёмы производства в стране продолжали снижаться. Руководители предприятий не понимали, как должны работать компании в условиях рынка. Об этом в интервью RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Прежде ни одна страна не переходила от социалистической экономики к капиталистической, и ни у кого не было чёткого представления, как это нужно делать. 65—70% экономики работало на оборону, а мы хотели сразу перестроить её так, чтобы она работала на человека. Вместо положенных пяти — десяти лет структуру экономики попытались изменить за два — три года. Менеджмент и предприятия не знали, на что перестраивать свои товарные линейки. Госплан исчез, а самостоятельно предприятия пока не могли работать на рост экономики», — пояснил Остапкович.

По словам эксперта, сокращение промышленного производства привело к значительному экономическому спаду. В 1992 году ВВП России снизился на 14,5%. В 1993-м показатель уменьшился ещё на 8,7%, а в 1994-м — на 12,7%. Такие цифры приводит Международный валютный фонд (МВФ).

Как объяснил в беседе с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов, падение экономики также было связано и с рекордным дефицитом бюджета. Доходы казны от экспорта энергоносителей резко снизились после обвала нефтяных цен.

Ещё в октябре 1990 года баррель нефти эталонной марки Brent на мировом рынке в среднем стоил $36. К началу 1991-го сырьё подешевело до $20, а в декабре 1993-го цена обновила шестилетний минимум и достигла $13,6 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

Ситуацию с падением доходов российского бюджета усугубляла низкая собираемость налогов. Одной из причин этого послужил рост числа безработных граждан. По подсчётам МВФ, с 1992 по 1994 годы безработица в России выросла с 4,8% до 7,2%. Впрочем, более серьёзным ударом для бюджета стало снижение налоговой нагрузки на предприятия.

«Согласно современной теории, для ускорения экономики необходимо снижать налоги. Все предполагали, что ослабление налоговой нагрузки на предприятия позволит компаниям увеличить прибыль, а полученные деньги пустить в производство и на рост зарплат. Со временем бюджет начал бы пополняться активнее. Но на деле эта теория не сработала», — отметил Остапкович.

В результате, в 1992 году расходы российской казны превысили доходы на 642 млрд рублей (3,4% ВВП). В 1993-м показатель достиг 7,9 трлн рублей (4,6% ВВП), а по итогам 1994-го составил 65,5 трлн (10,7% ВВП). Об этом говорится в материалах Росстата.

«Печатный станок»

Проблемой балансировки бюджета в правительстве озаботились сразу после распада СССР. С 1992 года финансирование дефицита началось за счёт денежной эмиссии ЦБ. Так, одновременно с падением производства в стране выпуск рублей, необеспеченных товарами, привёл к стремительному росту потребительских цен. По данным Росстата, в 1992 году инфляция в России превысила 2608%.

«Низкие цены на нефть, кризис неплатежей и плохая собираемость налогов заставляли правительство полагаться на печатный станок для финансирования дефицита бюджета, что неминуемо отражалось в высокой инфляции и падении курса рубля», — пояснил Валерий Черноокий.

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ)

© Виталий Савельев/РИА Новости

Увеличение денежной массы в экономике и рост цен спровоцировали высокий спрос на иностранную валюту в стране. В результате рубль постепенно обесценивался. С 1 июля 1992 года по 10 октября 1994-го курс доллара вырос со 125 до 2833 рублей.

«Юридические лица, банки, физические лица стремились все свои свободные средства перевести в долларовые активы, что фактически разрушало денежную систему России», — заявлял глава Центробанка Виктор Геращенко на выступлении в Госдуме 12 октября 1994 года.

На помощь рублю

Банк России пытался сдерживать девальвацию рубля и хотел сделать вложения в нацвалюту более привлекательными для россиян и банков. Главным решением этой задачи стало повышение ставок по рублёвым депозитам.

Если ещё 1 января 1992 года ставка рефинансирования ЦБ составляла 20% годовых, то уже в начале 1994-го значение выросло до 210%. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Одновременно для поддержки рубля Банк России проводил валютные интервенции. ЦБ активно продавал доллары на рынке и скупал рубли. Основная цель такой политики сводилась к тому, чтобы темпы обесценивания рубля начали отставать от роста инфляции.

«С 1 июля 1992 года по 10 октября 1994-го курс доллара вырос почти в 23 раза, тогда как уровень потребительских цен увеличился более чем в 50 раз. Такое положение дел позволяло сдерживать цены на импортные потребительские товары. В то же время ситуация отрицательно сказывалась на российском экспорте и доходах бюджета», — добавил Валерий Черноокий.

Со временем резервы Банка России начали истощаться, и у регулятора больше не получалось продавать доллары в прежних объёмах. Так, в августе 1994 года ЦБ решил сокращать интервенции на рынке и тем самым позволил рублю ускорить падение.

«Именно слухи о том, что Центробанк сокращает своё присутствие на валютном рынке и переходит к «поэтапной девальвации», послужили толчком к спекулятивной атаке на рубль 11 октября», — пояснил Черноокий.

Паническая атака

До сих пор среди экспертов не утихают споры о причинах столь резкого скачка на валютном рынке. Как отмечает Гайдар Гасанов, обвал был краткосрочным — уже 14 октября курс доллара практически сумел вернуться к прежнему уровню и снизился до 2994 рублей. По словам аналитика, такой непродолжительный скачок может говорить об искусственном завышении курса банками с помощью манипуляций.

В то же время Валерий Черноокий полагает, что действия кредитных организаций не были согласованы. Как полагает эксперт, обвал курса спровоцировала неконтролируемая волна паники.

«Первоначальное резкое падение курса рубля вызвало панику на валютном рынке, в страхе потерять свои рублёвые сбережения к скупке валюты подключились предприятия и население, ещё сильнее углубляя обвал курса. Кроме того, технические правила торгов на валютной бирже позволяли банкам покупать доллары, по существу не имея на руках рублей, что также способствовало развитию кризиса», — пояснил эксперт.

Продолжение девальвации рублю 12 октября 1994 года

© Reuters; HECTOR MATA / AFP

В результате, 11 октября спрос на доллары в России составил $335 млн и почти в 14 раз превысил предложение ($24 млн). Об этом на следующий день заявил Виктор Геращенко. По его словам, Центробанк попытался успокоить рынок с помощью интервенций и за счёт резервов увеличил предложение более чем на $160 млн. Впрочем, действия регулятора не смогли остановить обвал нацвалюты.

«У участников рынка была явная направленность на то, что курс рубля должен падать», — отмечал глава ЦБ.

Для выяснения всех обстоятельств «чёрного вторника» была создана специальная государственная комиссия. По итогам расследования Совет Безопасности России назвал главные причины обвала рубля. Помимо «сложной общеэкономической ситуации» ведомство указало на некомпетентность финансовых властей.

«Непосредственно к обвальному падению курса рубля привели раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий ряда федеральных органов исполнительной власти, непрофессионализм и безответственность некоторых должностных лиц», — говорится в решении Совета Безопасности.

Согласно документу, руководство Центробанка не использовало все имеющиеся меры для стабилизации курса и допустило рост спекуляций. При этом Минфин недостаточно активно проводил финансовую политику страны и не сумел обеспечить устойчивость рубля.

В результате председатель ЦБ Виктор Геращенко и исполняющий обязанности министра финансов Сергей Дубинин были отправлены в отставку.

Эффект времени

Как отмечают опрошенные RT эксперты, валютный кризис 1994 года продлился лишь несколько дней и поэтому не привёл сразу к серьёзным негативным последствиям для экономики. Более того, уже в 1995 году снижение ВВП страны замедлилось до 4,1%. В то же время «чёрный вторник» подорвал доверие населения к финансовым институтам и изменил отношения граждан страны к деньгам.

«Для россиян 11 октября 1994 года остаётся памятным событием. Это до сих пор самый масштабный однодневный обвал рубля в истории новой России. «Чёрный вторник» на долгие годы закрепил доллар в качестве основной валюты в российской экономике: в условных единицах, а именно в долларах, устанавливали цены магазины и предприниматели, ими расплачивались на рынках, в них хранили свои сбережения и «новые русские», и те, кому не очень повезло в реалиях 90-х», — пояснил Валерий Черноокий.

В целом экономика ощутила влияние «чёрного вторника» лишь через несколько лет. Первым тревожным звонком стали проблемы в банковском секторе страны. В результате новых антикризисных мер Центробанка кредитным организациям стало тяжелее привлекать средства на межбанковском рынке.

«После «чёрного вторника» финансовое руководство страны усилило контроль за операциями с иностранной валютой, из-за чего, по сути, крах 1994 года стал одной из причин кризиса на межбанковском рынке в августе 1995-го. Тогда многие банки объявили о своей неспособности выполнить обязательства перед частными инвесторами», — пояснил Гасанов.

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Более того, с 1995 года полностью изменился курс макроэкономической политики России. ЦБ ввёл систему валютного коридора, а правительство отказалось печатать ничем не обеспеченные деньги для покрытия бюджетного дефицита. Финансировать казну стали с помощью Государственных краткосрочных облигаций (ГКО).

Предполагалось, что банки и компании будут покупать ценные бумаги Министерства финансов с высокой доходностью и тем самым спонсировать российскую экономику. Полученные в долг средства должны были уходить на развитие производства в различных секторах промышленности, а затем возвращаться в виде налогов и пополнять бюджет. В конечном итоге держатели ГКО получали бы деньги обратно вместе с прибылью. Тем не менее на практике все средства уходили на покрытие предыдущих долгов.

Новая политика позволила серьёзно замедлить рост потребительских цен. С 1995 по 1997 годы инфляция в России снизилась с 231% до 111%. Однако в августе 1998-го страна уже не могла платить по счетам, и власти объявили дефолт.