Евросоюз ввёл санкции против Национального расчётного депозитария России

Евросоюз включил Национальный расчётный депозитарий России в новый санкционный список.

Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

«В число 18 подсанкционных организаций входят различные компании, прямо или косвенно поддерживающие Вооружённые силы Российской Федерации и правительство Российской Федерации, в том числе крупнейший в России депозитарий ценных бумаг — Национальный расчётный депозитарий», — сообщается в заявлении.

Всего в новый санкционный список ЕС вошли 65 физических лиц и 18 компаний из России.

Также Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.