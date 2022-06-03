Евросоюз ввёл санкции против Национального расчётного депозитария России

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Евросоюз включил Национальный расчётный депозитарий России в новый санкционный список.
Евросоюз ввёл санкции против Национального расчётного депозитария России
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

«В число 18 подсанкционных организаций входят различные компании, прямо или косвенно поддерживающие Вооружённые силы Российской Федерации и правительство Российской Федерации, в том числе крупнейший в России депозитарий ценных бумаг — Национальный расчётный депозитарий», — сообщается в заявлении.

Всего в новый санкционный список ЕС вошли 65 физических лиц и 18 компаний из России.

Также Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.

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