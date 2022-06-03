ЕС включил в санкционный список основателя «Яндекса» Воложа и спортсменку Кабаеву
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в официальном журнале ЕС.
В санкционный список Евросоюза включили основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, супругу и детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву.
В санкционный список также включены ПАО «КамАЗ» и Ульяновский автомобильный завод.
3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.
Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.