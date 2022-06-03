ЕС включил в санкционный список основателя «Яндекса» Воложа и спортсменку Кабаеву

Власти Евросоюза опубликовали новый санкционный список, в который вошли 65 физических лиц и 18 компаний из России.

Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

В санкционный список Евросоюза включили основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, супругу и детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву.

В санкционный список также включены ПАО «КамАЗ» и Ульяновский автомобильный завод.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.