Евросоюз объявил о санкциях против производителя удобрений «Беларуськалий»

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Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения. Также европейские чиновники договорились наложить ограничения на «Белорусскую калийную компанию» и две табачные компании.
Евросоюз объявил о санкциях против производителя удобрений «Беларуськалий»
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

«Сегодняшний раунд санкций, шестой с октября 2020 года, направлен против таких компаний, как «Беларуськалий», основного производителя калия в Беларуси, и его экспортного подразделения», — сообщили там.

Также новые ограничения охватывают государственную телерадиовещательную компанию «Белтелерадио» и ряд компаний, производящих табачные изделия.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

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