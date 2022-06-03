Евросоюз объявил о санкциях против производителя удобрений «Беларуськалий»

Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения. Также европейские чиновники договорились наложить ограничения на «Белорусскую калийную компанию» и две табачные компании.

Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

«Сегодняшний раунд санкций, шестой с октября 2020 года, направлен против таких компаний, как «Беларуськалий», основного производителя калия в Беларуси, и его экспортного подразделения», — сообщили там.

Также новые ограничения охватывают государственную телерадиовещательную компанию «Белтелерадио» и ряд компаний, производящих табачные изделия.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.