От 30 до 150 рублей: с 1 июля Сбер введёт комиссию за переводы на карты других банков через их приложения

С 1 июля 2022 года Сбербанк вводит комиссию за денежные переводы на карты других кредитных организаций через их приложения и сайты. Размер такой платы составит 1,25% от суммы операции, но не больше 150 рублей, $3 или €3. Как полагают эксперты, за счёт нововведения компания намерена стимулировать клиентов активнее пользоваться услугами собственной экосистемы. В то же время переводы до 50 тыс. рублей между держателями карт Сбера и до 100 тыс. рублей через систему быстрых платежей по-прежнему не будут облагаться комиссией, заверили в организации.

В Сбербанке приняли решение ввести комиссию за переводы на карты других финансовых организаций через их приложения и сайты. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в пресс-службе компании.

«Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты Сбербанка не только в «Сбербанк Онлайн», но и в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия вводится именно для таких переводов — совершённых с помощью приложений и сайтов других банков, кредитных и микрофинансовых организаций», — говорится в сообщении.

С 1 июля 2022 года Сбер будет взимать комиссию в размере 1,25% от суммы перевода. По рублёвым операциям такая плата составит минимум 30 рублей, максимум 150 рублей, а по валютным — от $1 или €1 до $3 или €3.

Как позже пояснили в пресс-службе компании, тарификацию по этим переводам решено провести в соответствии с практикой других банков. Так, ранее ряд кредитных организаций в России уже ограничили подобные операции комиссией, в то время как в Сбере они оставались бесплатными.

«Все банки заинтересованы в том, чтобы люди получали услуги именно у них и не выводили средства в другие банки. Мы не видим причин для сдёргивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — приводит РИА Новости сообщение Сбера.

Вместе с тем клиенты банка по-прежнему могут отправлять другим держателям карт Сбера до 50 тыс. рублей в месяц без комиссии с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». Помимо этого, без комиссии можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц клиентам сторонних банков при помощи системы быстрых платежей.

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За счёт установления комиссий при переводах в другие банки Сбер во многом рассчитывает стимулировать своих клиентов больше пользоваться услугами собственной экосистемы. Таким мнением в беседе с RT поделился сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Пользователи банка всё равно проводят большинство переводов либо через СБП, либо через «Сбербанк Онлайн», поэтому говорить о том, что комиссия будет каким-то серьёзным способом заработка для банка, не стоит. К тому же её сумма всё равно ограничена 150 рублями (или тремя условными единицами) за одну транзакцию. То есть, по сути, это просто способ сделать так, чтобы большее количество клиентов банка пользовались приложением и интернет-банком Сбера», — объяснил Переславский.

Напомним, ранее ряд российских кредитных организаций сообщили о планах ввести комиссию для своих клиентов за обслуживание счетов в иностранной валюте. В ответ на это Центробанк предупредил участников рынка, что подобные односторонние изменения условий договора нарушают права потребителей и могут быть незаконными.

«В условиях санкций, ограничений все операции с валютой и для банков, и для граждан носят определённые риски, поэтому банки стараются уменьшать свои объёмы валютных операций и могут даже перестать предлагать некоторые валютные продукты. Но важно, чтобы всё это было с соблюдением всех прав клиентов банков. Мы эту ситуацию держим на контроле», — отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России

После введения ряда экономических ограничений со стороны Запада российские банки фактически лишились возможности зарабатывать на валюте и в качестве альтернативы стали вводить различного рода комиссии для своих клиентов, пояснил в разговоре с RT аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«Вклады и счета в валютах недружественных стран являются для банков своего рода бременем и создают дополнительные риски. Размещение валютных средств банками в таких условиях сопряжено со значительными затратами. Для их компенсации банки и вводят комиссии по валютным счетам и депозитам клиентов, прежде всего юрлиц», — отметил Додонов.

Похожей точки зрения придерживается и персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнёв. По его мнению, в условиях санкций активы в долларах и евро становятся токсичными для банков.

«Скорее всего, комиссии за содержание валютного счёта в ближайшее время получат ещё большее распространение. Кроме того, сейчас возрастает риск объявления рестрикций против Национального клирингового центра в седьмом пакете санкций. Это, в свою очередь, угрожает возможности свободной конвертации валюты на бирже», — предположил собеседник RT.

По мнению аналитика, в сложившихся обстоятельствах хранение сбережений в долларах и евро на счетах банков может быть рискованным. Одним из решений этой проблемы эксперт считает обмен средств на валюты других, более безопасных юрисдикций.

«В ближайшее время Московская биржа планирует расширить список валютных пар, с помощью которых доллар можно обменять через рубль на альтернативные валюты. Интересным вариантом обмена сейчас выглядит гонконгский доллар. Помимо этого, некоторые банки уже сейчас предлагают вклады в юанях», — добавил Селезнёв.