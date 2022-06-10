«Держим ситуацию на контроле»: в ЦБ пообещали разобраться с введением банками комиссий по валютным счетам

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала разобраться, на каком основании некоторые банки ввели комиссии за обслуживание валютных счетов. По её словам, регулятор внимательно изучает ситуацию, но кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания клиентов по уже существующим договорам. Как отмечают специалисты, на сегодняшний день российские банки лишились возможности зарабатывать на размещении средств в валюте. Таким образом, финорганизации предоставляют своим клиентам более выгодные условия, чем имеют сами, и работают себе в убыток. По мнению аналитиков, практика введения комиссий по валютным счетам может распространиться, но у россиян есть ряд альтернатив для сбережения средств.

Банк России намерен разобраться с вопросом введения комиссий по валютным счетам в некоторых финансовых организациях, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Во время пресс-конференции в пятницу, 10 июня, она сообщила, что сейчас регулятор внимательно изучает ситуацию. Как подчеркнула глава ЦБ, банки не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов по уже существующим договорам.

«Что касается счетов и разного рода переводов: это надо внимательно смотреть по договорам, там разные банки приняли разные решения, мы по каждому банку сейчас разберёмся в этой ситуации. Если есть нарушения соответствующие, будем применять меры», — рассказала Набиуллина.

Ранее ряд российских финансовых организаций сообщили о планах ввести комиссию для клиентов за обслуживание счетов в иностранной валюте. С такой инициативой, например, выступило руководство Тинькофф Банка.

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С 23 июня организация собирается взимать плату с владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Размер комиссии составит 1% в месяц (12% в год) при балансе свыше 1 тыс. у. е. в валюте счёта. При этом деньги будут списываться ежедневно.

«Эта мера обусловлена ненадёжностью зарубежных партнёров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», — объяснили в пресс-службе кредитной организации.

В ЦБ тем временем напомнили, что банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам. Подобные односторонние изменения условий договора являются нарушением закона, говорится в сообщении регулятора.

«В условиях санкций, ограничений, все операции с валютой и для банков, и для граждан носят определённые риски, поэтому банки стараются уменьшать свои объёмы валютных операций и могут даже перестать предлагать некоторые валютные продукты. Но важно, чтобы всё это было с соблюдением всех прав клиентов. Мы эту ситуацию держим на контроле», — добавила Набиуллина.

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После введения западных санкций российские банки фактически лишились возможности зарабатывать на валюте, и в качестве альтернативы стали вводить комиссии для клиентов. Об этом RT рассказал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

«Ту валюту, которую банки получили в виде пассивных вкладов, теперь больше некому выдавать. Кредиты в долларах и евро никому не нужны. В то же время вложить эти деньги в облигации или ценные бумаги западных стран банки сейчас тоже не могут», — объяснил Шеин.

Похожую точку зрения в комментарии RT выразил главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, сейчас российские банки предоставляют своим клиентам условия лучше, чем имеют сами при размещении средств в валюте, и поэтому работают себе в убыток.

Кроме того, банки несут серьёзные расходы на содержание валютных счетов, отметил Гойхман. В свою очередь, наличие таких пассивов вынуждает финансовые организации держать значительный объём средств на корреспондентских счетах западных банков, а это в текущих условиях чревато рисками, добавил эксперт.

«То есть вводимые комиссии в определённой степени призваны компенсировать расходы банков или стимулировать людей переводить средства в рубли для более широкого размещения. Поэтому есть высокая вероятность ещё большего распространения данной практики», — предположил Гойхман.

По мнению специалиста, часть клиентов банков могут согласиться новые условия, а другие — начать переводить свои валютные средства с текущих счетов на вклады. В этом случае деньги не будут облагаться комиссией, но станут менее мобильными, если предусмотрены определённые сроки вклада, пояснил аналитик.

«Помимо этого, можно перевести валюту с текущего счёта на брокерский. На него также не начисляются комиссии. При этом на брокерском счёте можно не просто держать валюту, а более активно её использовать. Например, инвестировать в валютные финансовые активы, но это уже совсем иная, более рискованная деятельность», — рассказал Марк Гойхман.

Как полагает экономист, россияне также могут начать переводить средства на счета в другие банки, где нет комиссий. Помимо этого, одним из решений проблемы эксперт считает обмен средств на рубли или на валюту, не подпадающую под комиссии. Речь идёт, например, о китайском юане или турецкой лире.