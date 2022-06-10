«Держим ситуацию на контроле»: в ЦБ пообещали разобраться с введением банками комиссий по валютным счетам
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Банк России намерен разобраться с вопросом введения комиссий по валютным счетам в некоторых финансовых организациях, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Во время пресс-конференции в пятницу, 10 июня, она сообщила, что сейчас регулятор внимательно изучает ситуацию. Как подчеркнула глава ЦБ, банки не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов по уже существующим договорам.
«Что касается счетов и разного рода переводов: это надо внимательно смотреть по договорам, там разные банки приняли разные решения, мы по каждому банку сейчас разберёмся в этой ситуации. Если есть нарушения соответствующие, будем применять меры», — рассказала Набиуллина.
Ранее ряд российских финансовых организаций сообщили о планах ввести комиссию для клиентов за обслуживание счетов в иностранной валюте. С такой инициативой, например, выступило руководство Тинькофф Банка.
С 23 июня организация собирается взимать плату с владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Размер комиссии составит 1% в месяц (12% в год) при балансе свыше 1 тыс. у. е. в валюте счёта. При этом деньги будут списываться ежедневно.
«Эта мера обусловлена ненадёжностью зарубежных партнёров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», — объяснили в пресс-службе кредитной организации.
В ЦБ тем временем напомнили, что банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам. Подобные односторонние изменения условий договора являются нарушением закона, говорится в сообщении регулятора.
«В условиях санкций, ограничений, все операции с валютой и для банков, и для граждан носят определённые риски, поэтому банки стараются уменьшать свои объёмы валютных операций и могут даже перестать предлагать некоторые валютные продукты. Но важно, чтобы всё это было с соблюдением всех прав клиентов. Мы эту ситуацию держим на контроле», — добавила Набиуллина.
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После введения западных санкций российские банки фактически лишились возможности зарабатывать на валюте, и в качестве альтернативы стали вводить комиссии для клиентов. Об этом RT рассказал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.
«Ту валюту, которую банки получили в виде пассивных вкладов, теперь больше некому выдавать. Кредиты в долларах и евро никому не нужны. В то же время вложить эти деньги в облигации или ценные бумаги западных стран банки сейчас тоже не могут», — объяснил Шеин.
Похожую точку зрения в комментарии RT выразил главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, сейчас российские банки предоставляют своим клиентам условия лучше, чем имеют сами при размещении средств в валюте, и поэтому работают себе в убыток.
Кроме того, банки несут серьёзные расходы на содержание валютных счетов, отметил Гойхман. В свою очередь, наличие таких пассивов вынуждает финансовые организации держать значительный объём средств на корреспондентских счетах западных банков, а это в текущих условиях чревато рисками, добавил эксперт.
«То есть вводимые комиссии в определённой степени призваны компенсировать расходы банков или стимулировать людей переводить средства в рубли для более широкого размещения. Поэтому есть высокая вероятность ещё большего распространения данной практики», — предположил Гойхман.
По мнению специалиста, часть клиентов банков могут согласиться новые условия, а другие — начать переводить свои валютные средства с текущих счетов на вклады. В этом случае деньги не будут облагаться комиссией, но станут менее мобильными, если предусмотрены определённые сроки вклада, пояснил аналитик.
«Помимо этого, можно перевести валюту с текущего счёта на брокерский. На него также не начисляются комиссии. При этом на брокерском счёте можно не просто держать валюту, а более активно её использовать. Например, инвестировать в валютные финансовые активы, но это уже совсем иная, более рискованная деятельность», — рассказал Марк Гойхман.
Как полагает экономист, россияне также могут начать переводить средства на счета в другие банки, где нет комиссий. Помимо этого, одним из решений проблемы эксперт считает обмен средств на рубли или на валюту, не подпадающую под комиссии. Речь идёт, например, о китайском юане или турецкой лире.