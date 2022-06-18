«Ощущение полной стабильности»: глава НСПК Комлев — о безналичных платежах и переходе россиян на карты МИР

На фоне западных санкций в отношении финансового сектора доля безналичных платежей в России не только не снизилась, но и продолжает расти. Ожидается, что по итогам 2022 года больше 75% всех расчётов в стране будет осуществляться без использования бумажных денег, рассказал в эксклюзивном интервью RT на полях ПМЭФ глава Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев. По его словам, после ухода Visa и Mastercard из России объём выдачи карт отечественной платформы МИР увеличился в четыре раза. Кроме того, россияне всё чаще предпочитают оплачивать покупки через систему быстрых платежей (СБП). Как отметил Комлев, всего с 2019 года в СБП было совершено больше 1,8 млрд операций на общую сумму свыше 10 трлн рублей.

— По данным Центробанка, за последние пять лет доля безналичных платежей в России увеличилась более чем в два раза и сейчас составляет около 75%. Как санкции Запада и уход иностранных платёжных систем из страны могут отразиться на этом показателе?

— Доля в 75% — это уже очень высокая планка, которая свидетельствует о наличии зрелого безналичного рынка в стране. Она учитывает и операции по электронным кошелькам, и переводы в пользу предприятий торговли. Однако ключевую роль, конечно же, играют карточные платежи и операции в системе быстрых платежей.

Хотя рост показателя замедлился после того, как Visa и Mastercard ушли с рынка и перестали оказывать ряд востребованных услуг, количество карточных операций всё равно продолжает увеличиваться двузначными темпами в процентном соотношении к прошлому году. Это происходит с помощью системы МИР, развития СБП и поддержки работы карт ушедших платёжных систем.

То есть это по-прежнему очень быстро растущий рынок. Мы рассчитываем, что по результатам 2022 года значение в 75% не только не снизится, но и продолжит увеличиваться.

Владимир Комлев о безналичных расчётах

— Насколько при этом изменился спрос на карты российской платформы МИР?

— Спрос вырос существенно. Если ещё в 2021 году с января по апрель было выпущено 4 млн карт, то за аналогичный период текущего года значение составило 16 млн. Всего же на данный момент в России выдано 130 млн карт системы МИР.

Я бы не сказал, что столь резкий рост связан именно с уходом Visa и Mastercard из России. Карты этих платёжных систем всё ещё работают внутри страны, а транзакции по ним обрабатываются через НСПК. Более того, многие банки продлили срок их действия для удобства россиян. Важно другое: именно по картам МИР сегодня можно получить максимальное количество сервисов, ощущение полной стабильности, надёжности и бесперебойности расчётов.

Ряд пользователей этих карт по-прежнему могут расплачиваться за покупки с помощью смартфона — через приложения Mir Pay и Samsung Pay. Если говорить о выгоде, то можно, например, получить кешбэк за оплату ЖКХ, проезда на общественном транспорте или путешествий по России.

— Можно ли уже сказать, сколько карт МИР будет выпущено по итогам года?

— Пока точные прогнозы давать сложно, но мы ожидаем динамичный прирост показателя. Самое важное для платёжной системы — не количество выпущенных карт, а активность их держателей. Сегодня ежемесячно только в рамках межбанковских транзакций по платёжной системе МИР проходит более 500 млн операций. Эти цифры продолжают расти.

— В каких регионах страны карты МИР пользуются наибольшим спросом?

— Самые активные регионы по числу операций, которые совершаются в системе, — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Екатеринбург и Свердловская область. В этих регионах у нас наблюдается очень высокая пользовательская активность. Однако отмечу, что карты МИР активно работают по всей территории России и даже за её пределами.

Сейчас оплату ими принимают уже в десяти странах, но мы не забываем про расширение географии. У нас есть техническая готовность к подключению любых государств. В этом вопросе важно взаимное движение, чтобы иностранные партнёры тоже проявили заинтересованность в присоединении.

— Как в условиях санкций изменился объём денежных переводов через систему быстрых платежей?

— В I квартале 2022 года количество платежей выросло в четыре раза по сравнению с I кварталом 2021-го. Здесь речь идёт как о p2p-переводах (межбанковских переводах от одного человека к другому), так и о транзакциях в торговле.

Сейчас у нас более 250 тыс. торгово-сервисных предприятий используют СБП в качестве способа оплаты. Количество людей, которые пользуются именно безналичной оплатой товаров и услуг в торговых точках, за первые четыре месяца 2022 года выросло с 9 млн до 16 млн.

Торговые предприятия имеют ценовые преимущества при использовании СПБ, включая возврат комиссий. В целом этот сервис популярен не только у малого и среднего бизнеса, но и у крупных компаний. В частности, его используют сети АЗС и магазины электроники. Таким образом, СБП развивается опережающими темпами.

— Как часто россияне оплачивают покупки по QR-коду с помощью СБП? Как изменилось число таких операций с начала года?

— Данный сегмент является одним из наиболее быстрорастущих в структуре безналичных платежей. Система позволяет экономить на комиссиях предприятиям малого и среднего бизнеса, где этот сервис максимально востребован. Она становится популярной и у физлиц по мере того, как приложение для такого типа оплаты становится более удобным. Сегодня, например, можно оплатить покупку не только по QR-коду, но и смартфоном в одно касание через NFC-метки.

Владимир Комлев об оплате по QR-коду

С начала запуска СПБ в системе совершено более 1,8 млрд операций на сумму, превышающую 10 трлн рублей. Если же сравнивать данные I квартала 2022 года с аналогичным периодом 2021-го, то количество и объём платежей в сегменте с2b (переводов от клиента бизнесу) по QR-кодам выросли в четыре раза.

— С 1 мая лимит одной операции в СБП был повышен с 600 тыс. до 1 млн рублей. Как при этом изменился средний размер транзакций?

— Изменения положительно повлияли на рост и востребованность системы. В то же время средний чек транзакции, напротив, сокращается. За первые четыре месяца 2022 года он составил 4,6 тыс. рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2021-го показатель находился на отметке 5,7 тыс. рублей. Это говорит о том, что востребованность СБП у россиян растёт и граждане всё чаще используют её для более мелких повседневных покупок.