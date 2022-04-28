На своей платформе: спрос на услуги российских сервисов бронирования резко вырос после ухода иностранных компаний

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Ксения Чемоданова
После массового ухода иностранного бизнеса из России спрос на услуги отечественных туристических сервисов среди владельцев отелей вырос в 20 раз. При этом число бронирований через национальные платформы увеличилось более чем втрое. Как рассказали RT участники рынка, переход на российские онлайн-площадки идёт быстрыми темпами, и уже к лету сервисы планирования путешествий смогут полностью заместить выбывших зарубежных конкурентов, считают эксперты.
На своей платформе: спрос на услуги российских сервисов бронирования резко вырос после ухода иностранных компаний
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На фоне ухода иностранных компаний из России гостиничный бизнес стал активнее работать с отечественными платформами по бронированию жилья. Как рассказали RT в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, за последние полтора месяца количество заявок о сотрудничестве от представителей отелей выросло более чем в 20 раз.

«Речь идёт о прямых контрактах на работу с сервисом, которые позволяют сформировать качественный отельный продукт для клиентов. Алгоритмы работы российских сервисов-агрегаторов принципиально не отличаются от иностранных аналогов», — отметил в разговоре с RT руководитель отельного направления компании Денис Дроздовский.

Аналогичную тенденцию фиксируют и представители сервиса «Яндекс.Путешествия. Специалисты компании отмечают кратный рост обращений отельеров на подключение к системе. При этом агрегатор временно снизил комиссию за свои услуги. Как полагают в организации, это должно поддержать владельцев гостиниц при переходе на новую для них площадку.

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Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим многие международные компании объявили о прекращении работы в стране.

Так, в начале марта сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал оказывать туристические услуги в России. Одновременно свою деятельность на территории страны приостановила платформа для краткосрочной аренды жилья Airbnb, а позже компания вовсе отказалась обслуживать россиян по всему миру.

«Прекратившие деятельность в России иностранные сервисы позволяли гостиничному бизнесу формировать клиентскую базу. Поэтому ускоренный переход отелей на российские агрегаторы был предсказуемым и логичным. Тем более в феврале-марте многие туристы бронировали номера и апартаменты на майские праздники, а в апреле — на летние отпуска», — рассказал RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Отельная адаптация

Отметим, что Booking.com был одним из самых востребованных сервисов у россиян. По разным оценкам, в 2021 году на долю сервиса в сегменте онлайн-продаж туристических услуг приходилось 60—75%. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России.

Примечательно, что в середине 2021 года ФАС обвинила компанию в нарушении антимонопольного законодательства. Агрегатору был назначен штраф в размере 1,3 млрд рублей за «злоупотребление доминирующим положением на рынке».

«Компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг», — установили в Федеральной антимонопольной службе.

После официального объявления о приостановке деятельности в России Booking.com уплатил назначенный штраф. Как уточнили в ФАС, деньги поступили в бюджет страны.

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В текущих условиях национальные сервисы бронирования смогут достаточно быстро нарастить базу лояльных клиентов и успешно заместить ушедших с рынка иностранных агрегаторов. Таким мнением в беседе с RT поделился директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Сейчас процесс адаптации идёт достаточно активно. Основная проблема — у большинства российских игроков не было широкого профиля, и они ориентировались на один конкретный сегмент рынка. Теперь наши платформы расширяют своё присутствие и осваивают новые сферы. Думаю, что уже к началу лета российские сервисы смогут полноценно заместить выбывших зарубежных игроков», — предположил эксперт.

Как рассказали аналитики OneTwoTrip, после ухода конкурентов с заметной долей рынка число отельных бронирований на сайте компании выросло в среднем в три—четыре раза. Похожую динамику также отмечают представили сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

«За последний месяц посещения раздела «Отели» выросли примерно в десять раз. В то же время количество бронирований увеличилось в пять раз», — рассказал RT заместитель генерального директора Туту.ру Сергей Николаев.

Майская бронь

По данным Туту.ру, на предстоящие майские праздники россияне активно бронируют размещения в санаториях, домах отдыха, хостелах и глэмпингах (вид отдыха на природе с гостиничными удобствами). Средний чек проживания составляет 4,5 тыс. рублей, а продолжительность — около двух ночей.

«Самые популярные направления — Казань, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и курорты Краснодарского края. Также россияне открывают для себя Дальний Восток, Алтай и Хакасию. По мере восстановления транспортных цепочек, то есть при снятии ограничений на работу аэропортов, в текущем году можем улучшить показатели 2021-го по внутреннему туризму», — рассказал Александр Осауленко.

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Отчасти высокий спрос на поездки по России стимулирует программа туристического кешбэка, считают аналитики. Напомним, инициатива впервые заработала ещё в 2020 году. По её условиям за путешествия по стране россиянам возвращают 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Для получения компенсации поездку нужно оплатить картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Продолжительность тура при этом должна составлять не менее двух ночей.

По данным Ростуризма, с начала 2022 года акцией воспользовались 2,4 млн человек. Участники программы приобрели туры на 44 млрд рублей, а в виде кешбэка им вернулось 8,4 млрд. По сравнению с прошлым годом популярность инициативы выросла в пять раз.

Очередной этап программы завершился в начале апреля, а следующий намечен на октябрь. При этом правительство планирует выделять на инициативу по 5 млрд рублей ежегодно.

«Программа была и пока что остаётся крайне успешной. Она стимулирует рост интереса граждан к российским местам для отдыха, что благотворно влияло влияет на внутренний туризм, равно как и на инвестиции в него. Более того, акция способствует дальнейшей популяризации и развитию национальной платёжной системы МИР», — заключил Николай Переславский.

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