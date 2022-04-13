Лётный перевод: правительство России ввело временные правила лизинга и покупки самолётов из недружественных стран

Правительство России утвердило новый порядок расчётов за аренду и покупку иностранных самолётов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, лизингодатели из недружественных стран смогут принимать оплату за свои воздушные суда только в рублях или валютах тех государств, которые не поддержали санкции Запада против Москвы. Эксперты не исключают, что зарубежный бизнес согласится работать в новых условиях для покрытия растущих убытков. Вместе с тем, по мнению специалистов, в сложившихся обстоятельствах России необходимо перезапускать собственное гражданское авиастроение.

В среду, 13 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временных правилах исполнения финансовых обязательств российскими авиаперевозчиками и организациями перед иностранными компаниями. В документе утверждён порядок расчётов за аренду, лизинг и покупку зарубежных воздушных судов.

«Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счёт в российском банке в рублях», — говорится в сообщении правительства.

Сумма оплаты в рублях будет эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте. Расчёты при этом должны производиться по официальному курсу ЦБ, установленному на день проведения операции.

«Если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнёрами через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платёж будет осуществляться в национальной валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение, или в рублях», — добавили в кабмине.

Ранее идею перевести платежи за аренду и покупку иностранных самолётов на рубли одобрил президент России Владимир Путин. Как заявлял глава государства, на фоне санкционной риторики США и ЕС западный бизнес в одностороннем порядке отказался от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными и сервисными компаниями РФ. Москва, в свою очередь, должна ответить на этот шаг, отмечал российский лидер.

«Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнёрами в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Теперь иностранные лизинговые компании не смогут принимать оплату от российских авиаперевозчиков в долларах и евро. С учётом растущих убытков зарубежный бизнес, вероятно, будет вынужден принять новые условия Москвы. Таким мнением в беседе с RT поделился независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов.

«Лизингодатели сейчас оказались в сложной ситуации. Физически забрать свои самолёты у России они не могут по объективным причинам. В результате бизнес несёт значимые финансовые потери», — рассказал Адамидов.

Более того, как подчеркнул специалист, лизинговые компании зачастую берут кредиты для покупки бортов у производителей и должны вовремя исполнять свои обязательства перед банками. Таким образом, в настоящий момент некоторые организации имеют реальную перспективу банкротства, считает эксперт.

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Как предположил в разговоре с RT аналитик содружества авиационных экспертов Aviation Explorer Владимир Карнозов, лизингодатели могут согласиться открыть рублёвые счета в российских банках. Впрочем, дальнейшее проведение сделок во многом будет зависеть от позиции западных правительств.

«Даже если компания и начнёт принимать оплату в рублях, власти недружественных стран могут наложить на неё санкции или иные ограничения. Так что это скорее политический вопрос. Сами лизингодатели заинтересованы в том, чтобы минимизировать ущерб от уже действующих запретов, и, возможно, могли бы принимать рубли. Однако они не вольны в полной мере принимать решения без оглядки на свои правительства», — пояснил Карнозов.

Вместе с тем иностранные компании могут начать искать обходные пути для проведения сделок, не исключил Дмитрий Адамидов. По его мнению, ситуация во многом будет напоминать процесс оплаты российского газа в рублях.

«Как и в случае с газом, в медиапространстве компании станут отказываться от рублей, но в реальности будут готовы принять любую оплату. Например, лизингодатели могут открыть у нас своё представительство или заключить соглашение с компанией-посредником, которая возьмёт на себя финансовые аспекты сделки. Между тем принять решение они должны в ближайший месяц, так как впереди горячий летний сезон», — отметил специалист.

На своих крыльях

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние полтора месяца против России было введено уже более 6,4 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов ЦБ, а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Одновременно западные страны закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Европа при этом ввела полный запрет на поставки в Россию новых лайнеров, а также на техобслуживание и страхование авиатехники в европейских компаниях.

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Также изначально Евросоюз потребовал от своих лизинговых организаций до 28 марта разорвать все соглашения об аренде самолётов и отозвать воздушные суда из России. Впрочем, затем ЕС всё же разрешил сохранить договоры, которые были заключены до 26 февраля.

В ответ на действия Запада Россия перевела все арендуемые воздушные суда — почти 800 лайнеров — в свой национальный реестр. После этого Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в чёрный список — перевозчикам запрещаются полёты в аэропорты ЕС и над территорией союза.

«До текущих событий российский рынок гражданской авиации был построен в основном на аренде иностранных судов. Долгое время считалось, что такие борта более экономичны, безопасны и просты в управлении. Теперь авиаперевозчикам придётся переходить на российские борта. Конечно, без помощи государства и дотаций авиалинии не смогут этого сделать, но я думаю, правительство поможет им адаптироваться к новым реалиям», — отметил Александр Адамидов.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Карнозов. По словам аналитика, в ближайшие несколько лет Россия ещё сможет использовать имеющиеся в лизинге иностранные лайнеры. Впрочем, без должного обслуживания воздушные суда быстро придут в негодность, добавил эксперт.

«Дело в том, что сложная техника требует современных комплектующих, которые производятся в западных государствах. Мы можем попробовать закупить их через третьи страны, но так как запчасти зачастую номерные, то производитель может быстро прикрыть данный канал. Поэтому пока у нас есть время, нужно его тратить на оперативный перезапуск нашей гражданской авиапромышленности», — считает Карнозов.

Как ранее заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров, уже в 2022 году Россия может произвести 19 самолётов SSJ-100. Для этого у страны есть необходимые зарубежные компоненты, заверил министр. Более того, по его словам, полностью импортозамещённую версию самолёта Sukhoi Superjet 100 планируется сертифицировать в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024-го.

Также до конца текущего года Объединённая авиастроительная корпорация собирается поставить в подконтрольную эксплуатацию два самолёта МС-21. Как отметил Мантуров, иностранные компании отказались предоставлять России компоненты для производства этих воздушных судов, поэтому стране придётся активно заниматься импортозамещением.

Кроме того, по словам министра, планируется нарастить темпы производства самолётов Ту-214 на Казанском авиационном заводе до десяти единиц в год. Одновременно завершается модернизация модели Ил-96.