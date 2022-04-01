Денежный ход: Владимир Путин разрешил авиакомпаниям платить рублями за аренду иностранных самолётов

Владимир Путин утвердил новый порядок расчётов в транспортной отрасли с партнёрами из недружественных стран. В соответствии с указом президента российские авиакомпании теперь могут платить рублями за покупку или аренду иностранных самолётов. Как объясняют специалисты, Москва пошла на такой шаг в ответ на принятые Западом санкции. В результате ограничений со стороны ряда западных стран у национальных перевозчиков больше нет возможности проводить операции в долларах и евро. На этом фоне у зарубежных лизингодателей не остаётся иного выбора, кроме как принимать оплату в рублях, считают специалисты.

В пятницу, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми зарубежными кредиторами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе главы государства утверждена схема расчётов авиакомпаний с лизингодателями из недружественных государств. Теперь российские перевозчики смогут платить иностранным компаниям рублями за аренду или покупку самолётов, авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок.

Авиакомпаниям нужно будет перечислять средства на рублёвые счета лизингодателей в российских банках. Денежная сумма при этом должна быть эквивалентна размеру обязательств перевозчика в иностранной валюте по курсу Центробанка.

«Иностранным лизингодателям нужно будет открыть счета в российских банках, поскольку по другим каналам транзакции более не пойдут. В случае отказа от такого способа оплаты им придётся судиться за самолёты с Россией в международных инстанциях, но это сложный и долгий процесс. Вдобавок неизвестно, получат ли они обратно свои борта, даже если выиграют дело», — рассказал RT аналитик содружества авиационных экспертов Aviation Explorer Владимир Карнозов.

Также по теме «Самолёты остаются»: авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 воздушных судов По данным Минтранса, российские авиакомпании перевели в реестр страны почти 800 иностранных самолётов, бывших в лизинге. При этом...

По его словам, Россия была вынуждена пойти на такой шаг. Как пояснил специалист, в результате санкционного давления на Москву расчёты в долларах и евро блокируются, и деньги не доходят до конечного получателя.

«В итоге компания посылает деньги, но всё равно не выполняет свои обязательства. Чтобы выйти из этого замкнутого круга было решено перейти на расчёты в рублях. Сначала этот подход применили для торговли газом, а теперь распространили и на авиацию», — отметил Карнозов.

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние пять недель против России было введено уже более 5,3 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов ЦБ, а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Одновременно западные страны закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. ЕС при этом ввёл полный запрет на поставки в Россию новых лайнеров, а также на техобслуживание и страхование авиатехники в европейских компаниях. Также Европа потребовала от своих лизинговых организаций до 28 марта разорвать все соглашения об аренде самолётов и отозвать воздушные суда из России.

По словам Владимира Путина, западный бизнес в одностороннем порядке отказался от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными и сервисными компаниями России. После приостановки лизинга, поставок, обслуживания и страхования воздушных судов иностранные организации, по сути, «обманули российских партнёров», считает президент.

«Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки. Отмечу только, что российские компании в полном объёме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него, конечно, должны ответить», — заявил Путин на совещании 31 марта.

На новых условиях

На момент введения санкций российские компании эксплуатировали в общей сложности 1367 самолётов. При этом после объявления ограничений Западом все арендуемые воздушные суда — почти 800 лайнеров — были переведены в национальный реестр.

«Мы их страхуем в российских перестраховочных компаниях, при ЦБ которые есть. Самолёты остаются», — сообщил 22 марта министр транспорта страны Виталий Савельев.

Как отметил глава Минтранса, западные лизингодатели уже потребовали вернуть им более 500 самолётов на общую сумму в $20 млрд. Тем временем 78 российских авиалайнеров были арестованы за границей.

По словам Савельева, Москва пытается договориться с западными лизингодателями о возможности выкупа авиалайнеров. Вместе с тем иностранный бизнес пока не идёт на контакт, добавил министр.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Примечательно, что даже в случае возвращения всех самолётов европейским компаниям придётся серьёзно увеличить расходы на содержание этой техники. Об этом в интервью RT рассказал член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков.

«Такое количество самолётов им сейчас не нужно. Глобальные авиаперевозки ещё не отправились от пандемийного спада. Даже если лизингодатели и получат машины назад, лайнеры будут стоять где-то в ангарах, а летать не будут. Поэтому лизингодателям есть смысл принять предложение Москвы об оплате лизинга в рублях», — считает Янков.

В настоящий момент платежи ещё могут быть проведены по действовавшим до 28 марта контрактам, отметил специалист. В дальнейшем возможно подписание дополнительных соглашений по продлению выплат, но уже в других валютах, не исключил Кирилл Янков. Впрочем, по его мнению, каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

«Предполагаю, что лизинговые компании могут пойти на новую систему расчётов. Рубль сейчас хоть и несвободно, но частично конвертируемая валюта. Поэтому лучше получить рубли, чем не получить за самолёты вообще ничего. Лизингодатели могут купить на рубли какую-либо продукцию в России и вывезти её за рубеж. Также они могут оставит рубли на счетах до момента, когда ограничения на вывод капитала нерезидентами из РФ будет сняты», — заключил Янков.