До $10 тыс. в месяц: Центробанк смягчил ограничения для россиян на денежные переводы за рубеж

Центробанк повысил лимит на денежные переводы для россиян за рубеж с $5 тыс. до $10 тыс. в месяц. Кроме того, отправлять средства из России за границу получат возможность граждане стран, не поддерживающих санкции. Как отмечают эксперты, ЦБ решил смягчить некоторые ограничения в связи с нормализацией обстановки на российском финансовом рынке. Вместе с тем физлица из недружественных государств по-прежнему не могут переводить деньги в другие юрисдикции.

Банк России установил новые пороги по суммам денежных переводов за рубеж для граждан. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.

«В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счёта в российском банке на свой счёт или другому физическому лицу за рубежом не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте», — говорится в сообщении.

Через компании, оказывающие финансовые услуги без открытия счёта, можно перевести за границу деньги эквивалентом не более $5 тыс., добавили в Центробанке. Суммы переводов будут рассчитываться по официальному курсу валют ЦБ на дату проведения операции. Нормы будут действовать ближайшие шесть месяцев.

Как отметили в регуляторе, нормы распространяются не только на россиян, но и на граждан тех стран, которые не поддерживают санкции. Такую же возможность получили иностранцы из всех других государств, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

В начале марта ЦБ ограничил банковские переводы россиян за рубеж в пользу других людей или родственников суммой $5 тыс. в месяц. Такое решение в Центробанке объяснили необходимостью обеспечить финансовую стабильность.

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Напомним, с конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств вводят в отношении России всё новые экономические санкции. Такая реакция последовала в ответ на проводимую Москвой военную спецоперацию по защите республик Донбасса от агрессии со стороны Украины.

Действия Запада ненадолго вызвали панику среди инвесторов на российском финансовом рынке, что привело к резкому обвалу фондовых котировок и ослаблению нацвалюты. Так, 10 марта курсы доллара и евро впервые за всё время наблюдений поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно.

Для нормализации обстановки власти одобрили целый комплекс мер. Помимо установления лимита на денежные переводы для россиян, Центробанк запретил гражданам из недружественных стран выводить средства за рубеж.

Также регулятор ввёл временный порядок обращения с наличной валютой и повысил ключевую ставку до 20% годовых. Тем временем правительство отменило НДС для граждан при покупке золота и обязало экспортёров продавать 80% своей валютной выручки.

В настоящий момент ситуация на валютном рынке начала постепенно стабилизироваться. Так, на сегодняшний день курс доллара опустился до 80—84 рублей, а курс евро — до 92—93 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

«ЦБ предпринял максимально серьёзные действия в конце февраля — начале марта, чтобы удержать рубль и не допустить серьёзного обесценения национальной валюты. Сегодня мы видим, что курсы доллара и евро уже вернулись к уровням февраля. Самый пик ослабления рубля пройден, панические настроения закончились. Потому регулятор и допускает разумные послабления в валютных переводах — в текущей ситуации это стало возможным», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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Вместе с тем ограничения по-прежнему сохраняются для иностранцев из государств, поддерживающих санкции. Как пояснили в Центробанке, в течение шести месяцев компании и не работающие в России физлица из недружественных стран не смогут переводить деньги за рубеж.

«Такое решение кажется вполне обоснованным. Эти страны заморозили наши резервы и должны получить от нас пропорциональную ответную реакцию. В сложившихся обстоятельствах было бы странно, если бы они до сих пор могли их выводить средства из России, пользуясь легальными методами», — пояснил в беседе с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Отметим, в рамках санкционной риторики Запада под блокировкой оказалась почти половина золотовалютных резервов Центробанка. Речь идёт о размещённых на счетах в иностранных банках средствах ЦБ на общую сумму около $300 млрд.

Как полагает Александр Разуваев, уже в сентябре Центробанк может окончательно отменить ограничения на переводы для россиян и граждан из стран, не поддерживающих санкции. В то же время послабления для физлиц из недружественных государств будут возможны только после разморозки резервов ЦБ, считает специалист.