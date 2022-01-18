«Бонус для путешественника»: в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка

С 18 января в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. За поездки по стране путешественникам будут возмещать до 20% затрат, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации путёвку необходимо купить до 12 апреля и оплатить её картой МИР. По словам экспертов, инициатива позволит увеличить турпоток в низкий период бронирований и будет способствовать оживлению экономик регионов. При этом многие россияне специально откладывают свой отпуск на период действия акции, чтобы отдохнуть с выгодой, отмечают участники рынка.

18 января в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. В рамках акции до 12 апреля россияне смогут приобрести туры по стране и вернуть 20% от потраченной суммы, но не более 20 тыс. рублей.

Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Об этом ранее заявляла руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время ещё продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха», — отмечала глава ведомства.

По её словам, в этот период на курортах уже нет такого ажиотажа, как в праздничные дни, поэтому выбор гостиниц и билетов будет шире. В результате отдых внутри страны станет доступнее и дешевле, добавила Догузова.

Отметим, что для получения компенсации путёвку необходимо оплатить банковской картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Кешбэк будет начисляться на карту автоматически в течение пяти дней после покупки. При этом продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей.

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Примечательно, что нынешний, пятый этап программы кешбэка отличается более длинным окном продаж. Это должно дополнительно стимулировать покупки туров и повысить интерес россиян к отдыху внутри страны. Такое мнение в интервью RT выразил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Например, в речные круизы путешественники смогут отправиться вплоть до 1 июня 2022 года. В итоге продолжительное окно продаж позволяет россиянам не спеша сделать выбор, а это особенно важно в период пандемии и продолжающихся ограничений. Мы не исключаем, что показатели нового этапа программы окажутся выше, чем раньше», — подчеркнул эксперт.

Напомним, программу туристического кешбэка власти запустили в 2020 году. Тогда в акции приняли участие 300 тыс. человек, которые купили путёвок на 6,5 млрд рублей, а государство вернуло им 1,2 млрд рублей.

В 2021-м инициатива приобрела более широкую популярность: условиями акции воспользовались почти 1,7 млн туристов, которые приобрели туры и проживание в отелях более чем на 34 млрд рублей. В виде кешбэка на карты туристам вернулось 6,7 млрд рублей.

Следующий этап инициативы запланирован на октябрь 2022-го. При этом правительство планирует выделять на программу кешбэка по 5 млрд рублей ежегодно.

«Меры по поддержке туротрасли стали более системными, что позволяет туристическому бизнесу быстрее восстанавливаться от последствий пандемии и развивать новые направления. Вместе с тем власти намеренно объявляют акцию кешбэка в традиционно низкие периоды продаж, чтобы помочь операторам загрузить инфраструктуру в межсезонье. Это помогает участникам рынка иметь достаточное количество клиентов круглый год», — добавил Дмитрий Горин.

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В 2021 году организованный турпоток внутри страны вырос на треть по сравнению с 2020-м, а число возвратных клиентов увеличилось на 8—10%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Помимо поддержки туристического сектора, программа кешбэка позитивно отражается на смежных отраслях и стимулирует развитие экономик регионов, считает главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, на фоне действия инициативы в стране за последнее время резко выросла востребованность внутреннего туризма как альтернативы выездному, который пока ограничен в связи с пандемией.

«Увеличение продаж в туротрасли приводит к наращиванию производств товаров и услуг в смежных сферах. Это даёт значимый эффект для экономики и региональных хозяйств. По предварительным расчётам, в 2021 году регионы получили около 70 млрд рублей суммарного эффекта в период низкого туристического сезона. Дополнительные стимулы получает малый и средний бизнес, имеющий высокую долю в данных секторах», — объяснил собеседник RT.

Как подчеркнул Гойхман, для правительства финансирование туризма выгодно с точки зрения возвратных инвестиций. При увеличении выручки туристических компаний, всей индустрии гостеприимства и смежных секторов сумма налоговых отчислений в бюджет также кратно растёт, пояснил специалист.

Полётный курс

Как рассказали RT в сервисе поездок и путешествий Туту.ру, в настоящий момент россияне наиболее активно покупают авиабилеты в Москву. На долю столицы приходится 21,2% от общего числа всех бронирований с 18 января по 28 февраля. Также в список самых популярных маршрутов входят Санкт-Петербург (10,8%), Сочи (6,9%), Краснодар и Минеральные Воды (4,2%).

Весной к наиболее востребованным направлениям должны присоединиться Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Махачкала и Уфа. Об этом RT рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

«Если говорить о средней стоимости авиабилета, то этой зимой перелёт в одну сторону на одного человека составляет 5 тыс. рублей против 4,9 тыс. рублей годом ранее. Между тем средняя цена билета с вылетом весной 2022 года находится на отметке 4,5 тыс. рублей, хотя в 2021-м показатель был на уровне 4,8 тыс. рублей», — отметила Шелехова.

Как подчеркнул Дмитрий Горин, традиционно в зимне-весенний период стоимость туров по стране меньше, чем в праздничный сезон. В свою очередь, программа кешбэка поможет гражданам дополнительно сэкономить.

«Россияне привыкли к программе кешбэка и в ряде случаев специально оформляют свой отпуск, ориентируясь на даты старта акции. Причём в текущее окно продаж также попали праздники 23 Февраля и 8 Марта. Это позволяет россиянам отправиться в поездку в длинные выходные со скидкой. Более того, такой денежный бонус для путешественника помогает людям лучше узнать свою страну», — заключил Горин.