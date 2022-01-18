«Бонус для путешественника»: в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка
- Gettyimages.ru
- © yulkapopkova
18 января в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. В рамках акции до 12 апреля россияне смогут приобрести туры по стране и вернуть 20% от потраченной суммы, но не более 20 тыс. рублей.
Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Об этом ранее заявляла руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время ещё продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха», — отмечала глава ведомства.
По её словам, в этот период на курортах уже нет такого ажиотажа, как в праздничные дни, поэтому выбор гостиниц и билетов будет шире. В результате отдых внутри страны станет доступнее и дешевле, добавила Догузова.
Отметим, что для получения компенсации путёвку необходимо оплатить банковской картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Кешбэк будет начисляться на карту автоматически в течение пяти дней после покупки. При этом продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей.
Примечательно, что нынешний, пятый этап программы кешбэка отличается более длинным окном продаж. Это должно дополнительно стимулировать покупки туров и повысить интерес россиян к отдыху внутри страны. Такое мнение в интервью RT выразил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Например, в речные круизы путешественники смогут отправиться вплоть до 1 июня 2022 года. В итоге продолжительное окно продаж позволяет россиянам не спеша сделать выбор, а это особенно важно в период пандемии и продолжающихся ограничений. Мы не исключаем, что показатели нового этапа программы окажутся выше, чем раньше», — подчеркнул эксперт.
Напомним, программу туристического кешбэка власти запустили в 2020 году. Тогда в акции приняли участие 300 тыс. человек, которые купили путёвок на 6,5 млрд рублей, а государство вернуло им 1,2 млрд рублей.
В 2021-м инициатива приобрела более широкую популярность: условиями акции воспользовались почти 1,7 млн туристов, которые приобрели туры и проживание в отелях более чем на 34 млрд рублей. В виде кешбэка на карты туристам вернулось 6,7 млрд рублей.
Следующий этап инициативы запланирован на октябрь 2022-го. При этом правительство планирует выделять на программу кешбэка по 5 млрд рублей ежегодно.
«Меры по поддержке туротрасли стали более системными, что позволяет туристическому бизнесу быстрее восстанавливаться от последствий пандемии и развивать новые направления. Вместе с тем власти намеренно объявляют акцию кешбэка в традиционно низкие периоды продаж, чтобы помочь операторам загрузить инфраструктуру в межсезонье. Это помогает участникам рынка иметь достаточное количество клиентов круглый год», — добавил Дмитрий Горин.
- Gettyimages.ru
- © RuslanDashinsky
В 2021 году организованный турпоток внутри страны вырос на треть по сравнению с 2020-м, а число возвратных клиентов увеличилось на 8—10%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Помимо поддержки туристического сектора, программа кешбэка позитивно отражается на смежных отраслях и стимулирует развитие экономик регионов, считает главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, на фоне действия инициативы в стране за последнее время резко выросла востребованность внутреннего туризма как альтернативы выездному, который пока ограничен в связи с пандемией.
«Увеличение продаж в туротрасли приводит к наращиванию производств товаров и услуг в смежных сферах. Это даёт значимый эффект для экономики и региональных хозяйств. По предварительным расчётам, в 2021 году регионы получили около 70 млрд рублей суммарного эффекта в период низкого туристического сезона. Дополнительные стимулы получает малый и средний бизнес, имеющий высокую долю в данных секторах», — объяснил собеседник RT.
Как подчеркнул Гойхман, для правительства финансирование туризма выгодно с точки зрения возвратных инвестиций. При увеличении выручки туристических компаний, всей индустрии гостеприимства и смежных секторов сумма налоговых отчислений в бюджет также кратно растёт, пояснил специалист.
Полётный курс
Как рассказали RT в сервисе поездок и путешествий Туту.ру, в настоящий момент россияне наиболее активно покупают авиабилеты в Москву. На долю столицы приходится 21,2% от общего числа всех бронирований с 18 января по 28 февраля. Также в список самых популярных маршрутов входят Санкт-Петербург (10,8%), Сочи (6,9%), Краснодар и Минеральные Воды (4,2%).
Весной к наиболее востребованным направлениям должны присоединиться Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Махачкала и Уфа. Об этом RT рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
«Если говорить о средней стоимости авиабилета, то этой зимой перелёт в одну сторону на одного человека составляет 5 тыс. рублей против 4,9 тыс. рублей годом ранее. Между тем средняя цена билета с вылетом весной 2022 года находится на отметке 4,5 тыс. рублей, хотя в 2021-м показатель был на уровне 4,8 тыс. рублей», — отметила Шелехова.
Как подчеркнул Дмитрий Горин, традиционно в зимне-весенний период стоимость туров по стране меньше, чем в праздничный сезон. В свою очередь, программа кешбэка поможет гражданам дополнительно сэкономить.
«Россияне привыкли к программе кешбэка и в ряде случаев специально оформляют свой отпуск, ориентируясь на даты старта акции. Причём в текущее окно продаж также попали праздники 23 Февраля и 8 Марта. Это позволяет россиянам отправиться в поездку в длинные выходные со скидкой. Более того, такой денежный бонус для путешественника помогает людям лучше узнать свою страну», — заключил Горин.